Adel Tawil und Mondlicht-Open-Air: Das sollten Sie wissen

„Live am Burgberg“ mit Adel Tawil und der Vorgruppe Jamaram am Freitag, 1. August, und das beliebte „Mondlicht-Open-Air“ am Tag danach gehören sicherlich zu den Highlights im Mindelheimer Veranstaltungskalender. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie hier:

Was ist geboten? Am Freitag, 1. August, bespielt Adel Tawil die Bühne auf der Mindelheimer Schwabenwiese. Als Vorgruppe tritt ab 19 Uhr die Münchner Reggae-Formation Jamaram auf. Am Samstag, 2. August, gehört die Bühne dann ab 20.30 Uhr den Musikerinnen und Musikern des Streichorchesters „Frisch gestrichen“. Wer in entspannter Atmosphäre den Melodien aus der Welt der Klassik und der Filmmusik lauschen möchte, kann sich bereits ab 19 Uhr einen Platz auf der Schwabenwiese sichern – und dort auch das Abschluss-Feuerwerk genießen. Karten für das Konzert von Adel Tawil gibt es für 42 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, der Eintritt fürs Mondlicht-Open-Air kostet fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre kommen umsonst aufs Gelände.

Was sollte man sich nicht entgehen lassen? Beim Mondlicht-Open-Air neben dem musikalischen ganz klar auch den kulinarischen Genuss. Immerhin hat das Picknick der Zuhörerinnen und Zuhörer Tradition und nicht wenige bringen mehrgängige Menüs mit zum Konzert. Wer gerne am Grill steht, muss an diesem Abend aber verzichten: Offenes Feuer und Grillen sind auf der Schwabenwiese aus Sicherheitsgründen verboten. Und auch Messer mit langen oder spitzen Klingen wie beispielsweise Brot- oder Fleischmesser sind nicht erlaubt. Wer im Vorfeld nicht selbst in der Küche stehen will, braucht aber nicht zu darben: An beiden Veranstaltungstagen kann man sich auch direkt auf dem Gelände mit Würstchen, Steaks, Sushi, Curry, gebratenen Nudeln und vegetarischen Gerichten versorgen – und am Freitagabend zusätzlich mit Burgern. Und Getränke gibt es natürlich auch. Das ist insbesondere am Freitag wichtig, denn da dürfen keine Getränke von zuhause mitgebracht werden.

Ein Busshuttle bringt die Konzertbesucher zur Mindelheimer Schwabenwiese

Wie kommt man hin? Wie in den vergangenen Jahren bietet die Stadt an beiden Veranstaltungstagen einen Busshuttle an. Zwischen 18 und 21 Uhr halten die Busse viertelstündlich an den Grob-Parkplätzen in der Stillachstraße und im Heimenegger Weg und fahren von dort zur Schwabenwiese. Zurück geht es jeweils an der Bushaltestelle des Maristenkollegs in der Kaufbeurer Straße – und zwar am Freitag viertelstündlich zwischen 22.30 und 24 Uhr und am Samstag ebenfalls viertelstündlich zwischen 22 und 24 Uhr.

Wo kann man parken? Parkplätze stehen am Landratsamt (Fußweg zur Schwabenwiese 850 Meter), in der Georgenstraße (700 Meter), am Forum (1,2 Kilometer) und an der Maria-Ward-Realschule (930 Meter) zur Verfügung. Wer mit dem Zug anreist, muss rund 1,5 Kilometer Fußweg in Kauf nehmen. Gäste mit Behinderung können ihr Auto direkt vor dem Freibad bzw. dem Tennisplatz abstellen. Für Fahrradfahrer gibt es an den beiden Haupteingängen zwei Stellflächen.

Adel Tawil und „Frisch gestrichen“ treten auch bei Regen auf

Was passiert bei schlechtem Wetter? Beide Konzerte finden auch bei Regen statt. Besucherinnen und Besucher des Konzerts von Adel Tawil müssen in diesem Fall aber auf Regenmäntel zurückgreifen, denn Regenschirme sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Beim Mondlicht-Open-Air dürfen dagegen auch Schirme ins Picknick-Gepäck. Sollte ein Gewitter oder Sturm aufziehen, werden die Besucherinnen und Besucher beider Konzerte gebeten, umgehend nach Hause zu gehen oder in einem Gebäude oder Auto Schutz zu suchen. Räumungshelfer weisen in diesem Fall den Weg zur Dreifachturnhalle des Maristenkollegs.

Was sollte man sonst noch wissen? An beiden Tagen werden an den Eingängen die Taschen der Besucherinnen und Besucher kontrolliert. Denn es gibt eine Reihe von Verboten: Waffen, explosive Stoffe und andere gefährliche Gegenstände haben auf dem Gelände aus nachvollziehbaren Gründen nichts verloren und auch der Einsatz von Drohnen ist nicht erlaubt. Ebenfalls tabu ist es, das Gelände mit Skateboards, Inlineskates, Kickboards, E-Scootern oder Fahrrädern zu befahren und Tiere mit aufs Gelände zu bringen. Wer medizinische Hilfe braucht, findet sie an der Sanitätsstation rechts neben der Bühne in Richtung Ausgang.