Monika Schweiger feiert 90. Geburtstag: ein Leben voller Lieder und Gesang

Stockheim

Ein Leben voller Sang und Klang: Monika Schweiger feiert 90. Geburtstag

Die Jubilarin hat als Schneiderin und Lehrerin gearbeitet, aber ohne Chorgesang ging es bei ihr nicht.
Von Helmut Bader
    Die Jubilarin Monika Schweiger zusammen mit ihrem Mann Michael im Kreise ihrer Sangesfreundinnen, die ihr zum 90. Geburtstag ein Ständchen brachten.
    Die Jubilarin Monika Schweiger zusammen mit ihrem Mann Michael im Kreise ihrer Sangesfreundinnen, die ihr zum 90. Geburtstag ein Ständchen brachten. Foto: Helmut Bader

    In ihrem Stockheimer Geburtshaus konnte Monika Schweiger nun in bewundernswerter Gesundheit ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer großen Familie feiern. Obwohl sie im Zweiten Weltkrieg einen ihrer Brüder verloren hat, verbrachte sie in Stockheim eine unbeschwerte Kindheit mit ihren Geschwistern und heiratete dort auch 1958 ihren Mann Michael. Zur Familie gehören mittlerweile zwei Töchter und ein Sohn, acht Enkel und inzwischen elf Urenkel. Da in ihrem Leben das Singen in der Liedertafel und auch im Kirchenchor von St. Justina stets einen bedeutenden Raum einnahm, gratulierten die Sängerinnen um Vorsitzende Gudrun Guggemos der Jubilarin mit einem Ständchen.

