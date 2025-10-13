Motocross-Unfall: Rettungshubschrauber bringt Fahrer ins Krankenhaus

Am Samstagnachmittag verunglückte ein 22-jähriger Schweizer auf der Motocross-Strecke in Oberrieden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seiner Maschine zu weit geschanzt und gestürzt. Der Fahrer blieb verletzt liegen und klagte über starke Schmerzen im Wirbelsäulenbereich.

Per Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in ein Klinikum gebracht, um mögliche Wirbelsäulenverletzungen abzuklären. Der Mann habe bei der Fahrt in Oberrieden die geeignete Schutzausrüstung getragen, teilte die Polizei mit. (mz)