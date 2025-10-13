Icon Menü
Motocross-Unfall in Oberrieden: 22-jähriger Fahrer verletzt und ins Krankenhaus geflogen

Oberrieden

Motocross-Unfall: Rettungshubschrauber bringt Fahrer ins Krankenhaus

Ein Motocross-Unfall in Oberrieden hat am Samstagnachmittag zu einem Rettungseinsatz geführt. Ein 22-jähriger Fahrer stürzte nach einem Sprung.
    •
    •
    •
    Nach einem Motocross-Unfall in Oberrieden wurde ein Mann ins Krankenhaus geflogen.
    Nach einem Motocross-Unfall in Oberrieden wurde ein Mann ins Krankenhaus geflogen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag verunglückte ein 22-jähriger Schweizer auf der Motocross-Strecke in Oberrieden. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seiner Maschine zu weit geschanzt und gestürzt. Der Fahrer blieb verletzt liegen und klagte über starke Schmerzen im Wirbelsäulenbereich.

    Per Rettungshubschrauber wurde der Fahrer in ein Klinikum gebracht, um mögliche Wirbelsäulenverletzungen abzuklären. Der Mann habe bei der Fahrt in Oberrieden die geeignete Schutzausrüstung getragen, teilte die Polizei mit. (mz)

