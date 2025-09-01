Icon Menü
Motorradtreffen in Tiefenried: Biker feiern mit Live-Musik und Lagerfeuer

Tiefenried

Viel Musik und beste Stimmung beim Motorradtreffen

Einige Biker waren von weither angereist, um mit dem MC Aspach zu feiern. Zwei Bands heizten ordentlich ein.
Von Ulf Lippmann
    "Rocksucht" spielt beim Motorradtreffen des MC Aspach.
    "Rocksucht" spielt beim Motorradtreffen des MC Aspach. Foto: Christoph Sauter

    Die Band „Rocksucht“ heizte den vielen Besuchern des 35. Motorradtreffens des MC Aspach in Tiefenried ordentlich ein. Die sieben Musiker brachten mit Hits der 80er, aber auch modernen Rock-Hymnen von Metallica über Nirvana bis Rammstein die Halle am Rande von Tiefenried zum Beben. Tags darauf sorgte die fränkische Band „Dynamite“ mit ihrem gekonnten Mix aus Rocklegenden und aktuellen Hits für Stimmung unter den Bikern, die zum Teil lange Anfahrten hinter sich hatten. Am Lagerfeuer kam der gemütliche Austausch unter den Partygästen auch nicht zu kurz und es wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

