Mountainbike von Stadel beim Gewerbegebiet gestohlen

Ein Fahrraddieb hat am Samstag in Bad Wörishofen zugeschlagen. Das Mountainbike stand angeschlossen an einer Scheune.

In Bad Wörishofen wurde am Samstag ein Mountainbike gestohlen. Der 59-jährige Radfahrer hatte es am Vormittag an einem Stadel im Bereich zwischen dem Gewerbegebiet und der Stadt Bad Wörishofen abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Das neongrüne und gelbe Rad war dann am Mittag samt Schloss verschwunden. Das Mountainbike hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)

