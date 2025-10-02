Icon Menü
Müllsünder in Bad Wörishofen lassen sich von Strafen nicht abschrecken

Bad Wörishofen

Am Kroneparkplatz in Bad Wörishofen ist wieder eine illegale Müllhalde entstanden.
Von Markus Heinrich
    Müll wurde illegal am Kroneparkplatz in Bad Wörishofen entsorgt.
    Müll wurde illegal am Kroneparkplatz in Bad Wörishofen entsorgt. Foto: Helmut Bader

    Obwohl inzwischen Warntafeln aufgestellt wurden, gibt es immer noch Müllsünder in Bad Wörishofen, die den Kroneplatz als Müllkippe nutzen. Dort steht eine kleine Wertstoffinsel.

    Die Hinweistafel wurde beschmiert, so dass die möglichen Strafen für den Müllfrevel nicht mehr lesbar sind. Ein Anwohner wandte sich an unsere Redaktion und kritisierte den Zustand am Kroneparkplatz. Auch die Einwurfzeiten für Altglas würden nicht immer eingehalten. Den Mann ärgert besonders, dass so eine „Müllkippe“ eine Woche lang erhalten bleibe und Anrufe bei Behörden erfolglos geblieben seien.

