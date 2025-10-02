Müllsünder in Bad Wörishofen lassen sich von Strafen nicht abschrecken

Obwohl inzwischen Warntafeln aufgestellt wurden, gibt es immer noch Müllsünder in Bad Wörishofen, die den Kroneplatz als Müllkippe nutzen. Dort steht eine kleine Wertstoffinsel.

Die Hinweistafel wurde beschmiert, so dass die möglichen Strafen für den Müllfrevel nicht mehr lesbar sind. Ein Anwohner wandte sich an unsere Redaktion und kritisierte den Zustand am Kroneparkplatz. Auch die Einwurfzeiten für Altglas würden nicht immer eingehalten. Den Mann ärgert besonders, dass so eine „Müllkippe“ eine Woche lang erhalten bleibe und Anrufe bei Behörden erfolglos geblieben seien.