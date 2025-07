Musik für den Frieden: 300 junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt kommen nach Bad Wörishofen

Über 300 junge Sängerinnen und Sänger aus vielen Teilen der Welt kommen am Samstag, 19. Juli, zu einem Regionaltag nach Bad Wörishofen. Dort gibt es dann viel Musik – und eine Rede des früheren Kurienkardinals Walter Kasper. Dass Bad Wörishofen hier im Mittelpunkt steht, hat auch die den Nachwuchschören Kneippspatzen und Kneippsingers zu tun.

Singen für den Frieden: Was könnte angesichts der an vielen Orten angespannten Weltlage aktueller sein? Seit vielen Jahren beten weltweit Kinder- und Jugendchöre für den Frieden. Sie sind organisiert im Verband „Pueri cantores“ – frei übersetzt: singende Mädchen und Jungen. In unregelmäßigen Abständen findet alle paar Jahre ein internationales Chorfestival der Pueri cantores statt.

Auch die Kneippspatzen und Kneippsingers gehören zu „Pueri cantores“

In diesem Sommer kommen 4500 singende Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern nach München zum internationalen Festival mit dem Motto „Cantate Domino (singt dem Herrn) – vielstimmig für den Frieden“. Auch in Deutschland gehören zahlreiche katholische Kinder- und Jugendchöre dem Verband an, darunter Spitzenchöre wie die Regensburger Domspatzen oder die Augsburger Domsingknaben. Auch die beiden Bad Wörishofer Chöre Kneippspatzen und Kneippsingers von Anna und Bernhard Ledermann gehören dem Verband mittlerweile an.

Für Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es besondere Plätze vor dem Kurtheater

Bernhard Ledermann organisiert den vielstimmingen Besuch in Bad Wörishofen und hat dazu noch eine überraschende Zusage erhalten. Der ehemalige Kurienkardinal Walter Kasper wird das Friedensgebet leiten und eine Ansprache halten. Der 92 Jahre alte Kasper ist derzeit Gast in Bad Wörishofen. Beim Friedensgebet wird als Leitchor der Jugendkathedralchor Fulda unter der Leitung von Domkapellmeister Franz-Peter Huber auf der Bühne der Konzertmuschel vor dem Kurtheater stehen.

Der mittlere Block an weißen Bänken wird für jene reserviert, die den Konzerten zuhören wollen. Um die Zuhörenden und Mitfeiernden herum werden die Chöre sitzen. Mit dabei sind beispielsweise Chöre aus Deutschland, Mexiko, Schweden, Spanien und Frankreich. Der Tag beginnt mit einer Begrüßung und einem Morgengebet um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Justina. Um 16 Uhr findet das Friedensgebet statt. (mz)