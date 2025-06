Musik, Spiel und Spaß: Das bietet das Stadtfest in Bad Wörishofen

Bad Wörishofens Innenstadt wird zur Festmeile. Am Samstag, 5. Juli, steigt dort das Stadtfest. Das Programm steht jetzt fest.

Von 14 bis 24 Uhr kann am 5. Juli in Bad Wörishofens Innenstadt gefeiert werden, an mehreren Veranstaltungsorten. Im Musik-Pavillon am Kurhaus und auf dem Denkmalplatz sorgen heimische Blaskapellen und Aufführungen von heimischen Vereinen für Unterhaltung. Zahlreiche heimische Vereine und Gastronomen verwöhnen zudem die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten an verschiedenen Speisen- und Getränkeständen.

Für die Kinder gibt es einen Spielbereich, in dem eine Menge geboten ist

Für die jüngsten Gäste wird der Spielbereich an der Kurhauspergola zum Tummelplatz. Unter anderem steht hier in diesem Jahr die Jugendfeuerwehr Bad Wörishofen mit dem „Spritzenhäusle“ bereit oder der Kreisjugendring mit diversen Spielen.

Um 18 Uhr rockt die „Hausband“ das Stadtfest von Bad Wörishofen

Die Stadtkapelle Bad Wörishofen schenkt am Denkmalplatz Bier aus und eröffnet zudem das Fest um 14 Uhr mit Blasmusik am Musik-Pavillon.

Am Abend wartet ein musikalisches Highlight: Ab 18 Uhr rockt die „Hausband“ die Bühne ebenfalls am Pavillon. Die sechsköpfige Brass-Band ist bekannt für eine energiegeladene Mischung aus den größten Hits der 80er und 90er Jahre, aktuellen Charts, Rock-Klassikern und bayerischen Klängen.