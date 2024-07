Musikalische Vielfalt beeindruckt bei den Sommerkonzerten des Maristenkollegs

An zwei Konzertabenden zeigten die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums des Maristenkollegs ihr musikalisches Können im Mindelheimer Forum. Einstudiert hatten die Stücke Franziska Gielow, Werner Myslik, Philipp Schneider, Andreas Meidert und Bernhard Hess. Die Gäste waren an beiden Abenden begeistert und spendeten den jungen Talenten großen Beifall.

Die Kinder der Chorklasse öffneten in Mindelheim das „Dschungebuch“

Die jüngsten Kinder der Chorklasse 5A und 5B eröffneten den Abend mit einem Medley aus dem Dschungelbuch. Begleitet wurden sie von Bernhard Hess am Klavier, Andreas Meidert an der Trompete und Philipp Schneider am Kontrabass. Die Kinder tanzten auch dazu und hatten für den Song der Schlange Kaa eine grüne Plüschschlange dabei. Der Bär Balu wurde fröhlich besungen und beim nächsten Stück Chim-Chim-Cheree bezauberte Elisabeth Brokof nicht nur mit Regenschirm und einer Melone auf dem Kopf, sondern auch mit ihrem Gesang zusammen mit den anderen Kindern.

Icon Vergrößern Schon die Jüngsten waren bei den Sommerkonzerten des Maristenkollegs in Mindelheim mit großem Einsatz dabei. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Schon die Jüngsten waren bei den Sommerkonzerten des Maristenkollegs in Mindelheim mit großem Einsatz dabei. Foto: Ulla Gutmann

Die Chorklasse 6 und der Mittelstufenchor ließen ihren mehrstimmigen Chorgesang durch den Saal klingen. Besonders die mit Perfektion gesungenen Stücke des Mittelstufenchors waren so gefühlvoll und die Stimmen flossen so harmonisch ineinander, dass wohl die meisten der zahlreichen Zuhörer eine Gänsehaut bekamen. Die Gruppe „La Canne Carreaux“, geleitet von Philipp Schneider, setzte dagegen bewusst auf dissonante Töne und provokante Texte. „Lassen Sie sich auf unterhaltsame Weise provozieren“, lautete die Ansage dazu beim Konzert.

Icon Vergrößern Die Band „La Canne Carreaux“ spielte beim Sommerkonzert auch provokante Songs. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Die Band „La Canne Carreaux“ spielte beim Sommerkonzert auch provokante Songs. Foto: Ulla Gutmann

Die Sängerinnen mit dunkel getönten Sonnenbrillen sangen dann auch „Was am Ende bleibt ist nicht die Ewigkeit!“ In der darauffolgenden Pause erzählten Elisa Bernhard, Mia Lerch, Emily Schultheiß und Dario Dreer, vier der zehn Bandmitglieder, von den Proben jeden Mittwoch, und dass es nie langweilig würde, weil sie immer wieder neue Stücke einstudierten und auf die Frage, ob es ihnen Spaß mache, war die einstimmige Antwort im Chor: „Jaaa!“

Das Publikum war begeistert von den musikalischen Nachwuchskünstlern in Mindelheim

Nach der Pause trat das Schulorchester unter Leitung von Franziska Gielow auf. Beeindruckend, die vielen Schüler, die die Bühne im Forum füllten und den Raum mit dem Klang von „Music from Pirates of the Caribbean“ und dem Stück „The second storm“. Der Kammerchor, das Vokalensemble und zuletzt die Big Band vervollständigten das vielseitige musikalische Programm und die Gäste waren sich zuletzt einig: „Das war einfach schön!“