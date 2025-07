Musikschule in Bad Wörishofen wird teurer – Stadtrat bremst sträkere Gebührenerhöhung

Der Unterricht in Bad Wörishofens Sing- und Musikschule wird teurer. Der Stadtrat hat ein Preismodell genehmigt, das für die nächsten drei Jahre Erhöhungen vorsieht. Kämmerer Ernst Hess geht das nicht weit genug. Er plädierte für eine weitaus stärkere Anhebung der Gebühren.

Wer Musik machen will, findet an der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule Bad Wörishofen ein breites Angebot. Dieses reicht von der musikalischen Grundausbildung für die Jüngsten bis hin zu Ensemblearbeit. Zudem bietet die Schule gleich drei Orchester auf: die Jungklassiker, die Jugendkapelle und die Jazzkur Bigband. Volles Programm also – das nun teurer wird. Ab dem 1. September steigen die Preise um fünf Prozent - und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils um weitere fünf Prozent. Dies sei vorberaten worden, hieß es in der Stadtratssitzung. „Es soll für die Eltern bezahlbar bleiben“, deshalb erhöhe man die Preise nur moderat.

Künftig gibt es auch Gruppenunterricht für Erwachsene

Zudem sind künftig nur noch quartalsweise Zahlungen möglich, um die Verwaltung zu entlasten. Auch auf der Leistungsseite gibt es Neues: Die Sing- und Musikschule bietet künftig auch Gruppenunterricht für Erwachsene an. „Das soll die Schule noch attraktiver machen“, hieß es in der Sitzung.

Kurz vor dem Beschluss meldete sich Kämmerer Ernst Hess zu Wort. Er vermisste die Stellungnahme der Kämmerei in dem Vortrag, diese sehe das Ganze nämlich anders. Die Musikschule sei eine klassische freiwillige Leistung einer Gemeinde, betonte Hess.

So hoch ist das Defizit der Musikschule Bad Wörishofen

Das bedeute, dass diese „ausgeglichen gestaltet werden muss“. Soll heißen: Die Einnahmen der Schule müssen eigentlich deren Ausgaben decken. Das aber ist in Bad Wörishofen nicht der Fall. Die Sing- und Musikschule mache derzeit ein Defizit von rund 300.000 Euro, rechnete Hess vor.

Die Kämmerei halte es deshalb für nötig, die Gebühren stärker zu erhöhen. „Wir haben uns für eine Erhöhung um mindestens 15 Prozent eingesetzt“, sagte Hess, pro Jahr. „Das ist ein Kompromiss, das ist leistbar“, findet Hess. Der Stadtrat folgte dem Kämmerer auf diesem Weg aber nicht. Einstimmig wurde die Erhöhung zum September beschlossen, die Erhöhungen 2026 und 2027 dann ebenfalls, aber mit drei Gegenstimmen.