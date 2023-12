Konzert in Mussenhausen: Musikalisches Heimspiel für die neue Dirigentin

Beim Jahreskonzert in Mussenhausen präsentiert der Musikverein ein Programm voller Abwechslung. Filmmusik, Opernarien und Weihnachtslieder begeistern die Gäste.

Sie bieten vor allem in der Vorweihnachtszeit eine ideale Bühne, nicht nur für Adventskonzerte. Die alten ehrwürdigen Kirchen mit ihrer wunderbaren Akustik und den geschichtsträchtigen Wand- und Deckenmalereien bieten einen ganz besonderen, vollen Klang. Die Musikvereine im Unterallgäu können schon aus diesem Grund mit einem vollen Haus rechnen. So war für den Musikverein Eutenhausen-Mussenhausen die Mussenhausener Wallfahrtskirche „St. Maria vom Berge Karmel“ aus dem 17. Jahrhundert der ideale Ort für ihr Jahres- und Kirchenkonzert. Zum ersten Mal stand Alexandra Ledermann am Pult. Sie stammt aus der eigenen Musikkapelle. Das war ein wunderbares Heimspiel mit den Musikerinnen und Musikern. Das abwechslungsreiche Programm verführte die Gäste mit „Sogno Volare“ von Christopher Tin zum Fliegen, auch mit „Flight of Valor“ von James Swearingen.

Sie sind sehr spannend, die drei Thriller mit Tom Hanks als Professor Robert Langdon in der Hauptrolle. Er spielt einen Symbologen der Harvard-Universität. Die Titel der Filme sind: „The Da Vinci Code – Sakrileg“, „Illuminati“ und „Inferno“. Die Musik dazu komponierte Hans Zimmer. Die Musikanten der Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen ließen die spannenden Szenen vom „Da Vinci Code“ vor dem geistigen Auge lebendig werden. Vor allem die Schlussszenen, die in der Rosslyn-Kapelle, einer gotischen Kirche aus dem 15. Jahrhundert in der Nähe von Edinburgh in Schottland spielen, waren sehr beeindruckend.

In der Mussenhausener Kirche verbreiteten die Musiker adventliche Stimmung

Die beiden Ensembles der Blechbläser (Volksweise ‚Der Irseer‘ von Christoph Moschberger und Hans Gansch) und der Klarinetten, von Michael Schiegg an der Posaune ergänzt (‚Joy to the world‘ von Georg Friedrich Händel) brachten weihnachtliche Klänge in die Kirche. Bevor Armin Schuster seine kräftige Stimme hören ließ, wurde es plötzlich hell. Die Lampen im Kirchenraum vertrieben mit ihrer Helligkeit die samtige Stimmung. Armin Schuster ließ sich davon nicht beirren und sang „Funiculi Funicula“ und die große Arie „Nessum Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini. Damit wurden Wünsche des Publikums wahr. Mit den Melodien aus dem Film „Frozen“ von Sean O’Longhlin endete das Konzert der Musikerinnen und Musiker. Den lang anhaltenden, kräftigen Applaus belohnten sie mit dem spanischen Weihnachtslied „Feliz Navidad“.

Beim Musikverein Eutenhausen-Mussenhausen standen auch Ehrungen an. Unser Bild zeigt (von links): Johanna Jörg (Vorsitzende), Anna Tyrichter (D1), Norbert Albrecht (Vorsitzender), Armin Mußack (25 Jahre), Kristina Schmalholz (25 Jahre), Thomas Mußack (25 Jahre), Martin Urlbauer (25 Jahre), Martin Jall vom ASM, Dirigentin Alexandra Ledermann und Vorsitzende Manuela Schuster. Foto: Maria Schmid

Martin Jall vom ASM ehrte gemeinsam mit den drei Vorsitzenden Manuela Schuster, Johanna Jörg und Norbert Albrecht treue Musiker. Armin Mußack, Thomas Mußack, Martin Urlbauer und Schriftführerin Kristina Schmalholz sind jeweils 25 Jahre Mitglied des Musikvereins. Anna Tyrichter hat den D1-Kurs erfolgreich abgeschlossen.