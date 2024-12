110 Jahre Liebe für die Musik

Melchior Schiegg und Anton Jall sitzen in fescher Musiker-Tracht an der Kaffeetafel und erinnern sich mit einem Leuchten in den Augen an gemeinsame Jahrzehnte in der Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen. „Musik hat mich schon immer fasziniert“, erzählt Melchior Schiegg. Schon als kleiner Bub sei er begeistert neben der Heimatkapelle hergelaufen und konnte es kaum erwarten, mit zehn Jahren endlich sein erstes Instrument zu erlernen. Es sollte die Es-Klarinette sein, da diese in der Jugendgruppe der Kapelle gebraucht wurde.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anton Jall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikkapelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis