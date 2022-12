Melodien von der blauen Donau bis zu Aschenbrödel

Beim Konzert in der Wallfahrtskirche Mussenhausen erntet der Musikverein Eutenhausen-Mussenhausen viel Beifall für sein buntes Programm.

Gelungene Premiere: Zum ersten Mal veranstaltete die Musikkapelle Eutenhausen – Mussenhausen ein feierliches Weihnachtskonzert in der vollbesetzten Wallfahrtskirche „Maria vom Berge Karmel“ in Mussenhausen. Unter der Leitung von Dirigent Michael Schiegg begrüßten die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum mit dem Eröffnungsstück „Vision of Hope“. Die Festfanfare war ein gelungener und pulsierender Start. Danach durften sich die Zuhörer zu den Walzermelodien von „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß zurücklehnen und mitschunkeln.

Auch moderne Melodien durften nicht fehlen. Mit der Ballade „Berg“ von Stefan Dettl, bekannt von der Gruppe „LaBrassBanda“ brillierte Anja Neher am Flügelhorn. Neben besinnlichen Melodien gespielt von Klarinetten- und Bläserensembles freuten sich die Besucher bei winterlichen Temperatur und weihnachtlicher Stimmung besonders über „Cinderellas Dance“, der vor allem als Filmmusik von „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ bekannt ist.

Der Solist des Musikvereins Eutenhausen-Mussenhausen, Armin Schuster, wurde mit viel Beifall belohnt

Ein besonderer Konzerthöhepunkt war auch das Stück „Nessun Dorma“ aus Puccinis Oper Turandot. Solist Armin Schuster aus Mussenhausen wurde mit großem Beifall belohnt und das Publikum bekam eine Zugabe zu hören.

Zum Ende des Adventkonzerts bedankte sich Dirigent Michael Schiegg bei den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch bei seinen Musikerinnen und Musikern. Die Musikkapelle verabschiedete sich schwungvoll mit dem spanischen Weihnachtslied „Feliz Navidad“ von José Feliciano von den Besuchern und, wie es beim Musikverein Eutenhausen – Mussenhausen Tradition ist, gab es ganz zum Abschied noch den Konzertmarsch „Die Isel“ zu hören. (mz)