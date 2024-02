Mussenhausen/Mindelheim

18:00 Uhr

Kommt man mit dem Flexibus bald von Mussenhausen nach Mindelheim?

Plus 100 Bürgerinnen und Bürger haben sich dafür eingesetzt, Mussenhausen an den Flexibusknoten Mindelheim anzubinden. Das Angebot hat allerdings seinen Preis.

Von Sandra Baumberger

Die Mitglieder des Mobilitätsausschusses haben in ihrer jüngsten Sitzung die Weichen für eine Überlappungswabe zwischen den Flexibusknoten Mindelheim und Markt Rettenbach in Mussenhausen gestellt. Ob die vielfach gewünschte Verbindung von Mussenhausen in Richtung Mindelheim tatsächlich kommt, hängt nun von der Gemeinde Markt Rettenbach und den übrigen Vertragspartnern ab.

Denn der Markt müsste die rund 20.000 Euro übernehmen, die für die Errichtung der Überlappungswabe laut einer Schätzung der Flexibus KG einmalig anfallen würden. Außerdem muss die Verwaltung das Einverständnis aller weiterer Vertragspartner des Knotens Mindelheim-Dirlewang-Kammlach-Tussenhausen einholen.

