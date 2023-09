Unbekannte brechen in Haus ein

In Mussenhausen ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Vorfall könnte Teil einer Einbruchserie sein.

Am Ortsrand von Mussenhausen hat ein Unbekannter zwischen Sonntag, 17. September, und Freitag, 22. September, ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und ist in das Haus eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar, am Fensterrahmen entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Der Einbruch könnte mit weiteren Diebstählen zusammenhängen, die sich in der gleichen Woche ereignet haben: In der Nacht auf Dienstag waren Unbekannte ebenfalls über aufgehebelte Fenster in Büros des Mussenhausener Seniorenheims gelangt und hatten dort einen mittleren vierstelligen Betrag gestohlen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Kriminalpolizei Memmingen zu melden. (mz)