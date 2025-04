Das Leid der KZ-Häftlinge war unvorstellbar groß. Als der berühmteste Insasse Viktor E. Frankl 1985 eine Gedenkrede hielt, erinnerte er nicht nur an die Rettung von drei jüdischen Mädchen im Bauerngehöft Musch. Auch der letzte noch in Türkheim Bahnhof lebende Zeitzeuge erinnert sich an wertvolle Details der dunklen Zeit.

