Das Kuck- und Lauschtheater fängt Monster vor Publikum

Ein Monster taucht am Bodensee auf, angeblich riesengroß, quicklebendig und sehr gefährlich, so die Geschichte. Der abenteuerlustige Seehas sucht mutige Gefährten, die ihm helfen, das Monster zu jagen. Dafür erhalten sie als Lohn Ruhm, Ehre und die Erfüllung ihrer Wünsche. Auf ihrer Reise treffen der Hase und seine Kumpane andere, die jagen und gejagt werden, ein Biberweibchen am Bachlauf, einen Ritter, der von seinen Entbehrungen berichtet und zuletzt – das Monster! Das Theater verspricht eine unterhaltsame Geschichte über die Angst vor dem Fremden, über Verführung, Schein und Sein und den Wunsch nach einer gerechteren, liebevolleren Welt.

Ulla Gutmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis