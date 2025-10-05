Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mysteriöse Drohnen über München – und ihre kuriose Auswirkung in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Dieser Zwischenfall wird in die Geschichte des Festivals eingehen

Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen erlebte das Publikum am langen Wochenende Herausragendes, Überraschendes und Kurioses.
    • |
    • |
    • |
    Die international gefeierte Geigerin Soyoung Yoon führte Tschaikowskys Violinkonzert im Dirndl auf. Wie es dazu kam, sorgte für Heiterkeit im Saal.
    Die international gefeierte Geigerin Soyoung Yoon führte Tschaikowskys Violinkonzert im Dirndl auf. Wie es dazu kam, sorgte für Heiterkeit im Saal. Foto: Bernd Feil

    Nicht nur die Akustik ist bei Konzert-Events von Bedeutung, auch die Optik. Das, was gezeigt wird, und das, was gesehen wird, hat einen großen Einfluss auf das, was gehört wird. Beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen konnte das Publikum dies am langen Wochenende gleich in mehrfacher Form erleben. Eine davon war gänzlich ungeplant und wird sicher in die Festivalgeschichte eingehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden