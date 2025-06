Mysteriöse Straftat am Bahnübergang: Jetzt ist klar, was dort passiert ist

Der Bahnübergang an der Eishalle von Bad Wörishofen erhitzt seit Jahren die Gemüter derer, denen das Lokpfeifen dort auf die Nerven geht. Zuletzt ereignete sich dort laut Bahn sogar eine Straftat. Doch der Fall blieb mysteriös, weil weder Landes- noch Bundespolizei sagen konnten, was da eigentlich passiert sein soll – bis jetzt. Nun ist klar, was Unbekannte an den Gleisen getan haben.

