Am 23. auf '23 blicken

Wann könnte man besser aufs Jahr 2023 zurückblicken als am 23. Dezember?

Die Zeit fliegt. Es fühlt sich an, als wäre gerade erst Weihnachten gewesen und morgen ist es schon wieder so weit. Aber was war eigentlich in der Zeit dazwischen? Wo sind die Monate geblieben? War da was im Jahr 2023? Und ob da was war! Die Wochen und Monate waren wieder randvoll mit großen und kleinen Ereignissen.

2023 war kein leichtes Jahr, auch im Unterallgäu kam man um die Themen Flucht, Inflation und Fachkräftemangel nicht herum. Gerade die Unterbringung von Geflüchteten sorgte in verschiedenen Gemeinden für Unruhe. In Mindelheim wurde eine Turnhalle zur Notunterkunft, am Landratsamt in Mindelheim steht eine Zelthalle und um weitere geplante Unterkünfte in Tussenhausen und Türkheim wird teils heftig gestritten.

Im Wörishofer Rathaus kündigen die Mitarbeiter reihenweise

Streit ist auch ein großes Thema in Bad Wörishofen. Im Rathaus der Kneippstadt kündigen seit Monaten reihenweise die Mitarbeiter und ein Ende der Serie scheint nicht absehbar.

Auch gewählt wurde im Jahr 2023. Großer Gewinner der Landtagswahl war im Unterallgäu die AfD, die in zahlreichen Gemeinden zweitstärkste Kraft wurde, in Oberrieden konnte sie sogar die meisten Stimmen verbuchen. Für die CSU ist Peter Wachler, ehemaliger Bürgermeister von Markt Wald, in den Landtag eingezogen.

Die Menschen im Unterallgäu ließen sich auch 2023 ihre gute Laune nicht verderben und nutzten jede Gelegenheit, ausgiebig zu feiern. Die Narren blicken auf eine gelungene Saison zurück und in Dirlewang wurde ein riesiges Bezirksmusikfest auf die Beine gestellt. Die Stadt Mindelheim stand 2023 ganz im Zeichen des großen Frundsbergfestes, das mit vollem Programm, Festumzügen und viel Getümmel der Höhepunkt des Sommers war.

Manchmal waren es Kleinigkeiten, die große Wirkung gezeigt haben

Doch es sind ja nicht nur die großen Ereignisse, die ein gelungenes Jahr ausmachen. Manchmal sind es scheinbare Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben und vieles für viele besser machen: Eine sanierte Ortsdurchfahrt, eine neue Kita oder eine renovierte Kirche machen für manch kleine Gemeinde einen großen Unterschied.

Und wie war "Ihr" persönliches Jahr 2023? Was behalten Sie positiv in Erinnerung, was würden Sie am liebsten vergessen? Nehmen Sie sich doch heute einfach ein paar Minuten Zeit, um zurückzuschauen auf ein Jahr, das so schnell verging und nun schon seinem Ende entgegengeht.