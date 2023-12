Mindelheimerin schafft Märchenwelt mit hunderten antiker Christbaumkugeln

Die Mindelheimerin Thea Hoyer sammelt leidenschaftlich gerne antike Kugeln, Vögel und andere kleine Kostbarkeiten: Ihr sind sie mehr wert als Gold und Silber.

Thea Hoyer blickt auf ihren mit hunderten antiken Christbaumkugeln und Vögeln geschmückten Christbaum. "Es ist halt was fürs Herz", sagt sie und lächelt glücklich. Das Symphonium spielt "Engerlmusik", unzählige Püppchen, Mini-Spielsachen, ein Kaufmannsladen und ein bis ins kleinste Detail liebevoll selbst ausgestatteter Mini-Weihnachtsmarkt schmücken ihr Wohnzimmer.

"Ich hab' jeden Tag Freude daran, das ist mehr wert als Gold und Silber", sagt die 79-Jährige und spielt spontan ein paar Töne auf einer winzigen Puppen-Mundharmonika. "Ich bin halt kindisch, es hilft nichts", sagt sie und lacht herzlich. Ihre große Sammelleidenschaft begleitet sie nun schon 46 Jahre durchs Leben, zur großen Freude ihrer fünf Kinder, 15 Enkel und neun Urenkel. "Jedes Pupperl wird mal ein gutes neues Zuhause bekommen und alle lieben den Christbaumschmuck, da ist bei uns jeder heiß drauf."

Thea Hoyer fand die Christbaumkugeln als Kind schon beeindruckend

Sie selbst entdeckte ihre Liebe zu schönen Christbaumkugeln in jungen Jahren. "Das war für uns Kinder was ganz Tolles", erinnert sie sich, denn die Zeiten waren hart und der Christbaum vornehmlich mit kleinen Äpfeln, Nüssen und in Seidenpapier gewickelte Schokoladenstückchen geschmückt. Die Geschenke waren selbst gestrickte oder genähte Kleidung. "Wir hatten nicht viel und haben auch nicht viel kaufen können", erzählt sie, vielleicht auch deshalb bedeuten ihr heute die zauberhaften Spielsachen so viel.

Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt ist beendet, bei Thea Hoyer steht er in Miniatur das ganze Jahr über und erfreut ihr Herz. Foto: Kathrin Elsner

Eine Heiligabend-Tradition hat sie bis heute in ihre Familie integriert: Es gibt Fischsuppe und Karpfen mit Kartoffelsalat. Früher sei es zudem Brauch gewesen, zwölf verschiedene Dinge zu essen, eins für jeden Monat des Jahres.

"Ich finde, Weihnachten ist was fürs Herz", sagt die mehrfache Uroma, "wenn ich etwas verschenke, hab' ich die gleiche Freude wie derjenige, der es bekommt". Und so freut sie sich auch in diesem Jahr an Weihnachten besonders auf eines: die leuchtenden Kinderaugen beim Geschenke auspacken.

Alte Kugeln findet sie auf Floh- und Antikmärkten

Die Menschen heutzutage wissen antiken Weihnachtsschmuck immer noch zu schätzen, weiß sie aus ihrer Verkaufserfahrung auf dem Mindelheimer Weihnachtsmarkt. "Es ist einfach ein Schatz, den man weitergeben kann." Dass heute wieder Christbaumkugeln in die antiken Formen mundgeblasen und anschließend handbemalt werden, sieht sie mit lachenden Augen. "Sie sind nachgemacht, aber auch wunderschön", wirklich alte Kugeln findet man ohnehin nur auf Floh- und Antikmärkten.

Oder in "Theas Antik- und Trödellädle", das sie auf telefonische Anfrage öffnet und in dem sie vornehmlich Weihnachtsschmuck verkauft. Die bis zu 100 Jahre alten Kugeln in den originellsten Formen wecken einfach Kindheitsträume und haben eine besondere Ausstrahlung, findet sie.