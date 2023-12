Am Schalter Nummer fünf werden nicht nur Autos zugelassen

In der Mindelheimer Zulassungsstelle wurde auch schon die große Liebe gefunden. Doch es gibt noch mehr, was diese Abteilung des Landratsamtes auszeichnet.

Wir Unterallgäuer werden von Nicht-Unterallgäuern ja häufiger mal beneidet: um die schöne Landschaft, die florierende Wirtschaft – und ja, auch um unsere Zulassungsstelle. Sein Auto zuzulassen ist hier – anders als in manch anderem Landkreis oder gar in einer Großstadt – nämlich in der Regel keine tagesfüllende Beschäftigung, sondern meist innerhalb einer halben Stunde erledigt. Möglich machen das die Online-Terminreservierung, das Online-Zulassungsverfahren – und Menschen wie Isabell Mayr von Schalter fünf.

Die 21-Jährige mit dem sympathischen Lächeln arbeitet seit zweieinhalb Jahren in der Zulassungsstelle in Mindelheim – obwohl sie mit Autos ursprünglich wenig mehr am Hut hatte, als dass sie selbst eins fährt. Nach ihrer Ausbildung am Landratsamt war jedoch just in der Zulassungsstelle eine Stelle frei. "Und da hat's mir dann so gut gefallen, dass ich geblieben bin", sagt Isabell Mayr.

Die Arbeit sei abwechslungsreich und den Kontakt mit den Menschen mag sie auch – auch wenn der nicht immer nur angenehm ist. "Man braucht hier schon ein dickes Fell", bestätigt Petra Sirch, die die Zulassungsstelle leitet. Manch einer wird schon mal wütend, wenn die Behörde Unterlagen verlangt, die er nicht dabeihat oder es mit der Neu-, Tages- oder Ausfuhrzulassung, der Umschreibung oder einer der anderen Dienstleistungen der Zulassungsstelle nicht so klappt, wie er sich das vorgestellt hat.

In der Mindelheimer Zulassungsstelle hat es auch schon mal gefunkt

Die meisten aber freuen sich, wenn alle Formalitäten erledigt sind und sie mit ihrem neuen Auto davonfahren können. Und noch ein gutes Stück größer ist die Freude wahrscheinlich, wenn man in der Zulassungsstelle nicht nur sein neues Auto zugelassen, sondern bei dieser Gelegenheit auch noch die große Liebe gefunden hat. Denn auch das ist in Mindelheim vor einigen Jahren schon einmal passiert: Am Schalter hat es zwischen einem Kunden und der Sachbearbeiterin gefunkt, die beiden sind bis heute ein Paar.

Ende November waren im Unterallgäu übrigens rund 172.000 Fahrzeuge zugelassen. Welches am häufigsten ist, kann Petra Sirch auf die Schnelle nicht sagen, dafür gibt es einfach zu viele Fahrzeugtypen. Was sie aber sagen kann: An einem durchschnittlichen Donnerstag, an dem die Zulassungsstelle am längsten geöffnet ist, bearbeiten sie und ihre Mitarbeitenden bis zu 400 An- und Abmeldungen. Oft erfüllen sie dabei auch den Traum vom Wunschkennzeichen – wenn es denn nicht bereits vergeben oder gesperrt ist, weil die Buchstabenkombination nationalsozialistische Bezüge hat.

Zum Abschluss noch ein Fakt, der manchem vielleicht ebenfalls beneidenswert erscheint: Den Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern stehen gleich zwei Zulassungsstellen zur Verfügung. Neben der in Mindelheim gibt es nämlich auch in Memmingen eine. In welcher sie ihr Auto zulassen wollen, ist ihnen selbst überlassen. Sie müssen lediglich ihren Hauptwohnsitz im Unterallgäu haben.

Mit diesem Artikel setzen wir den MZ-Adventskalender fort. Jeden Tag bis Heiligabend geht es um eine neue Zahl, zu der wir eine Geschichte erzählen.