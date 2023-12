MZ-Adventskalender

06:15 Uhr

Königlich-indische Küche mitten in Mindelheim

Plus Die indische Küche gilt als eine der anspruchsvollsten der Welt. Köche aus Indien müssen sogar ein Zertifikat ablegen, um zu beweisen, dass sie ihr gewachsen sind.

Von Benedikt Dahlmann

Mit einer dampfenden Reisplatte kommt Kashmir Singh Multani aus der Küche. Biryani, in dem Fall die M15 mit viel Gemüse, ist seit mehr als Tausend Jahren ein Klassiker der indischen Küche. Doch anders als das Klischee es vermuten lässt, zeichnet sich dieses Gericht nicht durch seine Schärfe oder sein zartes Fleisch aus, sondern vor allem durch seine Aromenvielfalt. Wer es nachkochen will, sollte viel Zeit mitbringen.

"Zeit und viele ausgesuchte Gewürze, das sind die wichtigsten Zutaten für leckere indische Gerichte", sagt Singh Multani. Wenn er für seine Familie kocht, brauche er häufig mindestens einen halben Tag. In seiner Küche im Mindelheimer Maharaja übernehmen das seine zertifizierten Köche für ihn. Denn authentisch indische Küche darf nicht einfach jeder kochen. Wenn indische Köche nach Deutschland migrieren wollen, müssen sie zuvor in einer großen Küche in der deutschen Botschaft beweisen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Doch das ist nicht das einzige, was das Biryani von Kashmir Singh Multani so besonders macht.

