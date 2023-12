Leon Graf will die Nummer 17 beim TSV Mindelheim bestmöglich ausfüllen

Eigentlich ist die Neun seine Lieblingsnummer. Doch seit dieser Saison trägt Leon Graf beim TSV Mindelheim die 17. Die hatte schon ein besonderer Spieler vor ihm.

Es ist das Los, das jeden jungen Spieler trifft, der in die Seniorenmannschaft kommt: Er bekommt die Rückennummer, die letztlich übrig bleibt. Wünsche und Begehrlichkeiten müssen erst einmal hinten anstehen. So war es auch bei Leon Graf.

Eigentlich sei es die Nummer neun, die der mittlerweile 22-Jährige am liebsten getragen hätte. "Doch die gab's damals nur in XXL", sagt er und lacht. Seine Alternativnummer wäre die Sieben gewesen, doch die war schon anderweitig belegt. So wurde es schließlich zu Beginn dieser Saison die 17. "Da steckt die Sieben ja immerhin mit drin", sagt Graf. Die Nummer seines Idols: Cristiano Ronaldo.

Außerdem: Sein Trainer, Patrick Eckers, trug diese Nummer in seiner aktiven Zeit lange beim TSV: "Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich jetzt sein Nachfahre mit diesem Trikot bin. Unsere Spielstile sind zwar recht unterschiedlich, aber mein Ziel ist schon, das Trikot mal so auszufüllen, wie er es getan hat", sagt Graf.

Leon Graf hat sich seinen Platz im Team erarbeitet

Gelber Stoff, schwarze Buchstaben und Ziffern: Das besagte Trikot mit der 17 hängt nun neben ihm in der Kabine des TSV Mindelheim im Julius-Strohmayer-Stadion an einem Kleiderbügel an seinem Spind. Der befindet sich in der linken, hinteren Ecke der Kabine. Der Platz eines Hinterbänklers? Mitnichten. Leon Graf hat sich einen festen Platz in der Kreisliga-Mannschaft des TSV Mindelheim erspielt. Nicht nur auf dem Platz. "Ich habe schon ein gewisses Standing in der Mannschaft", sagt er. In organisatorischen Dingen ist er häufig ein Ansprechpartner. Bei der zweiten Mannschaft war er auch schon Kapitän.

Der gelernte Schreiner, der sich gerade zum Raumgestalter beruflich weiterbildet, spielt seit Kindesbeinen an beim TSV Mindelheim. "Mit drei oder vier Jahren habe ich angefangen", erinnert er sich. In seinem Leben, gibt er zu, spiele Fußball eine sehr große Rolle. Und der TSV Mindelheim. "Hier habe ich angefangen und alle Mannschaften durchlaufen. Etwas anderes kommt für mich auch nicht infrage", sagt er.

Gegen den SV Oberegg glänzt er mit zwei Torvorlagen

Als Außenstürmer spielt er in der Mannschaft von Trainer Patrick Eckers einen wichtigen Part. Das war im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SV Oberegg gut zu sehen. "Da habe ich meine Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Und ich glaube, es war mit zwei Torvorlagen ganz ordentlich", sagt er und grinst. Das Vertrauen hat er also zurückgezahlt. Bei den selbst erzielten Toren ist seine Bilanz als Stürmer noch ausbaufähig: Erst ein Tor hat er auf seinem Konto.

"Daran müssen wir insgesamt noch arbeiten", sagt Graf und meint die Torgefahr der Mannschaft. "Das ist das, was uns zu den Topteams noch fehlt. Dass wir solche 50:50-Spiele öfter für uns entscheiden." In bislang 15 Spielen hat der TSV Mindelheim 29 Tore erzielt - und mit sechs Unentschieden zusammen mit dem TV Bad Grönenbach die meisten Remis gesammelt. Doch Leon Graf ist sicher: "Das wird besser."

So habe Trainer Patrick Eckers zu Beginn seiner Tätigkeit großen Wert auf eine stabile Defensive gelegt. Jetzt soll an der Offensive gearbeitet werden. "Jetzt kommt dann meine Zeit", sagt Graf und lacht. Auch die Mannschaft an sich habe einen starken Charakter. "Viele sagen uns, wie auffallend es ist, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren eine super Truppe entwickelt hat", sagt Graf. Man helfe sich, man sei füreinander da - auf und neben dem Platz. "Es macht richtig Spaß, nach dem Training zusammenzuhocken und über alles Mögliche zu ratschen." Selbst Niederlagen würden recht schnell abgehakt.

Aktuell ist zwar Winterpause, an einer Hallenrunde nehmen die Mindelheimer nicht teil. Doch Grafs Blick richtet sich schon wieder auf die Frühjahrsrunde. Das Saisonziel - ein Platz unter den Top-Fünf - sieht er als machbar an. "Das wäre schon ein Erfolg für uns. Einer, auf dem man aufbauen kann."