MZ-Adventskalender

06:00 Uhr

Pascal Hebinger kümmert sich als Straßenmeister um die B16

Plus Als Straßenmeister achtet Pascal Hebinger darauf, dass die B16 allzeit befahrbar ist. Doch das ist längst nicht alles, wofür er in seinem Beruf zuständig ist.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Es gibt Berufe, bei denen weiß man sofort, dass sie für das öffentliche Leben wichtig sind. Feuerwehrleute, Polizisten oder Ärztinnen zählen zum Beispiel dazu. Ohne sie würde unsere Gesellschaft wohl zusammenbrechen. Aber es gibt auch Berufe, die eher unscheinbar dafür sorgen, dass alles seinen gewohnten Gang nehmen kann. Pascal Hebinger hat einen dieser Berufe. Als Straßenmeister kümmert er sich darum, dass die B16 bei Wind und Wetter befahrbar ist.

Wer mit Pascal Hebinger auf der B16 unterwegs ist, hat das Gefühl, dass dieser Mann hier jeden Leitpfosten mit Werksnummer kennt. "Da vorne haben wir im Sommer zwei Laternen gebaut und Strahler in Glaskugeln in den Boden eingelassen", sagt er kurz vor dem Kreisverkehr in der Nähe des Mindelheimer Wertstoffhofes. Tatsächlich ist dieser Kreisverkehr jetzt, wo die Tage deutlich kürzer sind als die Nächte, viel besser ausgeleuchtet als noch im vergangenen Winter. Es sind Details wie diese, die die Arbeit der Straßenmeisterei so wichtig machen. Häufig gehen diese Details aber an den Straßenverkehrsteilnehmern vorbei. Erst, wenn etwas nicht funktioniert, bekommen die meisten Menschen überhaupt mit, dass es Menschen wie Pascal Hebinger gibt.

