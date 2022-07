Wenn Nachbarn zu Freunden werden - wie in Hasberg und Salgen

Drei Nachbarschaftsfeste hat die MZ ausgelobt. Nun fanden zwei in Salgen und Hasberg statt. Von Begegnungen mit Menschen, die anpacken und Träume verwirklichen.

Gute Nachbarschaft ist unbezahlbar. Aber sie will gepflegt werden. Am besten geht das beim gemeinsamen Feiern. Drei Nachbarschaftsfeste hat die MZ-Lokalredaktion mit Unterstützung der Storchenbrauerei Pfaffenhausen ausgerichtet, damit die Menschen nach der langen Zwangspause durch Corona wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Nach der Gartenstadt und dem Neubaugebiet Unterfeld in Salgen bildete am Samstagabend Hasberg den krönenden Abschluss.

Hier kennt noch jeder jeden. 400 Einwohner zählt Hasberg, das seit der Gebietsreform in den 70er Jahren zu Kirchheim gehört. Der Zusammenhalt war hier schon immer groß dank gleich mehrerer aktiver Vereine – Feuerwehr, Junggesellen, Schützen, Tischtennis, Veteranen und Musikverein.

Ein lauer Sommerabend für das Nachbarschaftsfest in Hasberg

Direkt an der Mindel, idyllisch neben dem Wasserkraftwerk gelegen, fand das gemütliche Fest statt. Am Anfang war es aber nicht ganz klar, ob das Wetter auch mitspielt. Deshalb war die Bierzeltgarnitur sicherheitshalber zuerst in der Garage aufgebaut worden. Petrus hatte dann aber doch noch ein Einsehen und spendierte nach ein paar Regenschauern einen lauen Sommerabend.

Verena Pelzl hatte sich beworben, die mit ihrem Mann seit zwölf Jahren hier wohnt. Tochter Johanna kam vor knapp drei Jahren dazu. Pelzl stammt aus Pfaffenhausen, ihr Mann aus Bronnerlehe, wo er in der Gärtnerei der Familie jede Menge Arbeit hat. Beide sind zugezogen, fühlen sich aber längst zuhause in Hasberg. Einzig an die überschaubaren Einkaufsmöglichkeiten mussten sie sich gewöhnen. Aber immerhin gibt es in Hasberg noch einen kleinen Lebensmittelladen.

Michael Wiblishauser sen. erinnert sich an frühere Zeiten in Hasberg

Das Wasserkraftwerk ist etwas ganz Besonderes. 1929 wurde es gebaut und hat damals den Strom nach Hasberg gebracht. Noch heute ist es in Betrieb. Michael Wiblishauser sen. ist einer der Nachbarn. Der 84-Jährige weiß noch aus Erzählungen, wie das früher auf dem Dorf war. Weil nicht genug Strom auf einmal für alle Melkmaschinen produziert werden konnte, gab es einen Melkplan für die einzelnen Höfe. Zuerst bekam der eine Hof Strom, dann der andere.

Michael Wiblishauser sen. war Landwirt und lebt für sein Leben gern in Hasberg. Foto: Johann Stoll

Michael Wiblishauser sen. ist eine Seele von Mensch. Er kennt jede und jeden im Dorf. Schafkopf spielt er gerne, in der Musikkapelle war er Schlagzeuger und überhaupt ist er ein sehr geselliger Zeitgenosse, der die Leute mag. Schon seit über 70 Jahren ist er Leser der Mindelheimer Zeitung und hat sich sehr darüber gefreut, mal einen Abend lang mit MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll ratschen zu können. Bei der Gelegenheit hatte er gleich auch noch ein dickes Lob für die Zeitungsausträgerin aus Haselbach, die Hasberg versorgt. Sie sei eine ganz, ganz zuverlässige Frau.

So schön Michael Wiblishauser einerseits seine Kindheit in Hasberg genossen hat und am liebsten alles noch einmal erleben würde, war sie nicht ungetrübt. Die Nachkriegsjahre waren hart, nicht nur, weil sein Vater im Krieg geblieben war. An eine besonders tragische Geschichte kann er sich noch bestens erinnern. Bei Hasberg war ein Panzer der Wehrmacht liegen geblieben. Ein paar junge Burschen hat das angelockt. Dabei kam es zu einer Explosion mit vier Toten.

In Hasberg gab es große Trockenheit und schwere Überschwemmungen

Mehrere Jahre hintereinander herrschte große Trockenheit im Mindeltal mit entsprechend katastrophalen Folgen für die Ernten. Dann hat es wieder Überschwemmungen gegeben. Die Felder, die zu seinem heute aufgelassenen Hof gehörten, liegen recht tief und waren immer wieder mal überflutet. Besonders schlimm war es vor 20 Jahren. Zusammen mit seiner Frau Johanna, die von den Berghöfen stammt, hat er ein Leben lang auf dem Bauernhof geschafft. Auch sie ist über 80 Jahre alt. 35 Kühe hatten sie und auch ein paar Schweine. Wer so eng mit der Natur verbunden ist, sieht die Veränderungen besonders deutlich. Früher gab es Schwärme der Wiesenbrüter Kiebitze. Und heute?

Jeder der Nachbarn in Hasberg hat noch etwas mitgebracht. Foto: Johann Stoll

Vor 15 Jahren ging es nicht mehr weiter. Der Betrieb hatte nicht genug eigenen Grund, um auf Dauer bestehen zu können. Ihr Sohn, der Michael wie der Vater heißt, hat sich längst eine gute Existenz bei Wanzl in Kirchheim aufgebaut. Michael Wiblishauser jun. ist bei den Schützen aktiv und war zwölf Jahre Marktrat in Kirchheim in der Ära Hermann Lochbronner.

In Salgen wächst die neue Nachbarschaft gerade erst zusammen

Tags zuvor im Neubaugebiet in Salgen: Dort wächst die Nachbarschaft gerade erst zusammen. Das Baugebiet ist noch am Entstehen. Rund die Hälfte der Häuser ist noch im Bau. Es sind meist junge Leute, die hier ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Sie hatten nicht gar so viel Glück wie die Hasberger. Alles war schon aufgebaut. Die Biertische und -bänke standen auf dem Wendehammer bereit, Teller und Besteck waren verteilt. Dann kam die Regenwand.

Fällt das zweite MZ-Nachbarschaftsfest buchstäblich ins Wasser? Das kam natürlich nicht in Frage. Wer ein Haus baut, weiß mit Überraschungen umzugehen. Irgendetwas kommt immer dazwischen. Die Lösung für den Abend war schnell gefunden: Johanna Höbel und Max Frei stellten ihre geräumige Garage zur Verfügung. Frei arbeitet bei Grob als Ingenieur. In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit Johanna Höbel das Traumhaus hochgezogen – inklusive einer selbst gebauten Treppe und eines selbstkonstruierten Aufzugs, mit dem er sein Motorrad im Keller verstauen kann. Jasmin und Georg Kerler denken beim Bauen schon ans Alter. Ihr Bungalow, der noch im Rohbau dasteht, soll barrierefrei werden. Für alle war der Abend aber eine gute Gelegenheit, sich näher kennenzulernen.

MZ-Nachbarschaftsfest in einer Garage im Unterfeld in Salgen. Von links: Andre Deinhardt, Katja Merz, Tanja Frei, Florian Frei, Jasmin Kerler, Georg Kerler, Manuela Kerler, Steve Nietzsche, Tanja Nietzsche, Max Frei und Johanna Höbel. Foto: Johann Stoll

Jeder Nachbar brachte Salat, Nudeln oder Gemüse mit. Die Getränke kamen von der Storchenbrauerei, die Backwaren, Fleisch und Würstel von der MZ. So stand einem gemütlichen Abend in der Garage nichts mehr im Wege. Die meisten kennen sich schon lange, weil viele aus Salgen stammen.

Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe sind wichtig

Tanja Frei hatte sich um das Nachbarschaftsfest beworben. Sie findet, so ein Straßenfest soll es künftig jedes Jahr im Unterfeld geben. Gute Nachbarschaft ist schließlich Lebensqualität. Aber auch deshalb ist sie so wertvoll, weil man sich so gegenseitig helfen kann. Als Georg Kerler zum Beispiel erzählte, dass er einigen Boden abfahren lassen musste, weil er dafür auf seinem kleinen Gartengrundstück keinen Platz hatte, wären Tanja und Steve Nietzsche froh gewesen, wenn sie das gewusst hätten. Sie könnten für den Garten noch gut etwas Erde brauchen.

Storchenbräu Pfaffenhausen hat alle drei MZ-Nachbarschaftsfeste mit Getränken versorgt. Foto: Johann Stoll

Bei allen drei Festen war zu spüren, wie aus Nachbarn Freunde werden oder längst geworden sind. Dass die MZ-Lokalredaktion dabei sein durfte, war ein großes Geschenk. Dank an alle, die diese unvergesslichen Abende möglich gemacht haben.