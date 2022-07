Ein magischer Yoga-Abend im Bad Wörishofer Kurpark

Tun Sie sich und anderen etwas Gutes beim Benefiz-Yoga. Yvonne Nertinger bietet zwei Einheiten an, bei denen man ins Schwitzen, aber auch zum Entspannen kommt.

Am Donnerstag, 28. Juli, findet ab 18.30 Uhr beim Hainbuchenpavillon im Bad Wörishofer Kurpark zum ersten Mal das Benefiz-Yoga der Mindelheimer Zeitung statt – und Sie werden als Yogalehrerin die beiden Einheiten leiten. Auf was dürfen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend freuen?

Yvonne Nertinger: Es soll eine schöne Veranstaltung werden in dieser wunderbaren Location im Kurpark, den uns die Stadt Bad Wörishofen kostenlos zur Verfügung stellt, was uns sehr freut. Ich hoffe, dass es ein Yoga-Abend für Klein bis Groß wird, bei dem jeder am Ende heimgeht und sagt: „Das war schön!“ Eine schöne, magische kleine Sommerparty, das soll es werden.

Wie kam es zu dieser Veranstaltung im Kurpark?

Yvonne Nertinger: Eigentlich war das die Idee von MZ-Redakteurin Melanie Lippl, die mich gefragt hat, ob ich eine Yoga-Stunde für die Kartei der Not anbieten würde – und ich war gleich begeistert davon, weil es eine gute Sache ist. Im Gespräch haben wir uns darauf geeinigt, zwei Yoga-Einheiten anzubieten, die man einzeln oder nacheinander besuchen kann.

Wir haben uns entschieden, keine fixe Teilnahmegebühr zu verlangen, sondern um freiwillige Spenden für die Kartei der Not zu bitten, die dann direkt an bedürftige Menschen in der Region gehen. Das passt auch zum Yoga, wo es den Begriff „Dana“ gibt, der so viel heißt wie „freiwillige Gabe“: Jeder gibt das, was er geben kann, was er geben will, was ihm die Stunde wert war. Wir hoffen, dass eine schöne Summe zusammenkommt!

Los geht es von 18.30 bis 19.15 Uhr mit „HY“ – was ist das genau?

Nertinger: „HY“ ist die Abkürzung für „Hiit meets Yoga flow“. Es bringt Intervalltraining und einen Yoga-Flow zusammen. Das ist super für alle, die keine ganze Stunde Ausdauertraining machen wollen oder können, aber dennoch eine gute Möglichkeit, um sich auszupowern. Hochintensive Fitness-Intervalle und Yoga-Sequenzen wechseln sich ab. Beides passt gut zusammen, man kommt fast wie in eine Meditation rein.

Heißt das, die erste Stunde ist nur etwas für sportliche Menschen?

Nertinger: Nein, es kann jeder mitmachen! Es wird für jede Übung verschiedene Schwierigkeitsstufen geben, von ganz locker bis richtig intensiv. Jeder hat es selbst in der Hand, wie sehr er oder sie mitmacht. Man kann sich selbst steigern und an eine Fitnessgrenze bringen, wenn man das möchte. Jeder nimmt auf eigene Verantwortung teil.

Nach einer kurzen Pause geht es um 19.30 Uhr mit einer Yoga-Einheit weiter, die bis circa 21 Uhr dauert. Was ist dafür geplant?

Nertinger: Es wird eine klassische Hatha-Yoga-Stunde sein, bei der wir von einer Haltung in die nächste fließen. Ich werde ganz viel mit dem Atem synchron machen. Das Thema der Stunde soll sein: Wir sind draußen, wir haben genug Luft zum Atmen und wollen uns mit dem Körper auch Raum schaffen zum Atmen.

Ist die Yoga-Einheit auch für Anfänger geeignet?

Nertinger: Yoga ist ja prinzipiell immer für alle geeignet. Auch das Benefiz-Yoga wird so gestaltet werden, dass jeder mitmachen kann. Keiner braucht Angst zu haben, dass wir in einen einarmigen Handstand gehen (lacht), aber jeder kann an seine Grenze gehen, wenn er oder sie mag. Bei dem Abend soll mehr die Gemeinschaft im Vordergrund stehen, dass man da ist und mitmacht, zusammen in der Gruppe, in dieser besonderen Location. Der Kurpark an sich hat ja schon was Magisches – egal, wo man ist. Aber hinten beim Hainbuchenpavillon hat man das Gefühl, da kommt Energie zusammen. Auf der Wiese dort spürt man die Weite und das Luftige.

Was sollte man mitbringen?

Nertinger: Es braucht eigentlich nicht viel. Etwas zu trinken, eine wiesentaugliche Unterlage, also eine Gymnastikmatte oder ein Handtuch. Und natürlich Sportklamotten und vielleicht etwas zum Drüberziehen für die Entspannung am Ende der Einheit.

Wann und wie sind Sie selbst zum Yoga gekommen?

Nertinger: 2005 über Fitness und eine Fortbildung zur Rückenkursleiterin. Ich fand anfangs, dass Yoga eine nette Gymnastik war. Dann habe ich immer mehr gemacht, die Yoga-Philosophie kennengelernt und gemerkt, dass viel mehr dahintersteckt als nur die Gymnastik.

Nämlich?

Nertinger: Yoga ist, dass man versucht, seinen Geist wieder mit dem Körper in Verbindung und in Einklang zu bringen. Selbst das Staubsaugen daheim kann Yoga sein, wenn ich das bewusst mache. Das Bewusstwerden von dem, was „jetzt“ ist, das Ankommen im Moment, das funktioniert im Yoga ganz gut.

Yvonne Nertinger zeigt im Kurpark Yoga-Übungen. Foto: Nertinger

Was ist das Schöne an Yoga, wenn man es draußen macht?

Nertinger: Die Luft und der Raum und wenn dann noch die Sonne auf deiner Haut ist ... man kann das nicht beschreiben, das spürt man dann einfach. „Sein“ und den Himmel über sich spüren: Mehr braucht man nicht.

Hilft Yoga auch im Alltag?

Nertinger: Ich glaube schon. Ich versuche, auch in anderen Situationen ganz konzentriert zu bleiben und mich nicht stressen zu lassen von Dingen. Geduld, Gelassenheit und diese Einstellung „Alles ist gut, so wie es ist“, das hat mir das Yoga beigebracht. Alles hat einen Sinn, auch wenn man ihn nicht versteht. Aber man muss auch nichts ändern.