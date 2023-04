Auch nach der MZ-Fastenaktion geht das gesunde Leben weiter

Regina Pollak, Stefan Kirschner und Teresa Weber haben ihre Ziele erreicht. Ihren neuen Lebensstil wollen sie beibehalten und sie schmieden sogar schon neue Pläne.

Ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung und gesünderem Essen und Trinken – und dadurch mehr Lebensqualität. Das ist das Ziel der drei Teilnehmenden an der Fastenaktion, die die Mindelheimer Zeitung zusammen mit Pro Physio in Mindelheim organisiert. Wir begleiten sie dabei. Heute: das Finale.

Regina Pollak strahlt über das ganze Gesicht, als Ernährungsberaterin Antje Hopp ihr das Ergebnis der Waage verkündet: 84,4 Kilogramm. "Das hab ich zu Hause auch schon gemessen, aber da habe ich es nicht geglaubt", sagt die 70-jährige Bad Wörishoferin, und es scheint, als könne sie es auch jetzt noch nicht so recht glauben. Mit 93 Kilo ist sie in die MZ-Fastenaktion gestartet und hat damit fast neun Kilogramm verloren, zuletzt vor allem reines Fett, wie ihr die Diätassistentin bescheinigt.

Sechs Wochen lang hat sich die 70-jährige Regina Pollak in der Praxis Pro Physio ernährungstechnisch beraten lassen und gesportelt. Und obwohl eine Verletzung am Ellenbogen sie zu einer Bewegungspause zwang, hat sie ihr Ziel, bis Ostern auf 85 Kilogramm zu kommen, erreicht und sogar noch übertroffen.

Regina Pollack freut sich nach der MZ-Fastenaktion auf ihre "neuen" Klamotten

Bis Sommer wollte sie wieder in ihr geliebtes Dirndl passen, doch so wie es derzeit aussieht, kann sie es sogar schon viel früher tragen. Die Freude darüber ist groß: „"Ich habe so tolle Klamotten, die kann ich jetzt alle wieder anziehen", sagt sie. "Ich fühl' mich wie neugeboren und bin so happy, dass ich hier mitmachen konnte.“" Zum Abschlusstermin mit der MZ trägt sie ein luftiges Kleid, das zuletzt ein trauriges Dasein im Schrank fristen musste. Nun kann es endlich wieder "ausgeführt" werden.

Regina Pollak aus Bad Wörishofen ist glücklich, dass sie bei der MZ-Fastenaktion mitgemacht hat. Sie ist neun Kilogramm leichter und fühlt sich "wie neu- geboren". Foto: Melanie Lippl

Auf dem Laufband sei sie schon schneller geworden, die Gewichte an den Geräten habe sie erhöht und wenn sie draußen unterwegs sei, gehörten schmerzende Beine der Vergangenheit an, berichtet die Bad Wörishoferin.

Jetzt hofft sie, dass sie ihr Gewicht halten kann. Aber sie ist zuversichtlich, will mit dem Sport bei Pro Physio weitermachen und vielleicht ab und an auch mal bei Ernährungsberaterin Antje Hopp vorbeischauen.

Stefan Kirschner aus Amberg will auch weiterhin trainieren

Teilnehmer Stefan Kirschner möchte ebenfalls weiter am Ball bleiben. Der Amberger ist auf den Geschmack gekommen. Das Training an den Geräten hat ihm sehr gutgetan, wie er sagt, und die Kurse fand er so klasse, dass er sie weiterhin besuchen will, ob Pilates, Sling- oder Zirkeltraining.

Dass der Sport etwas bewirkt hat, zeigt auch der Test namens Y-Balance, den Trainer Abraham Tropp mit dem 59-Jährigen ausführt, wie schon in der ersten Stunde. Stefan Kirschner muss dabei mit einem Bein nach vorn und schräg nach hinten tippen. Er kommt nun weiter als noch vor sieben Wochen.

An seinem letzten Tag der MZ-Fastenaktion holt sich der Amberger noch Tipps bei Ernährungsberaterin Antje Hopp, wie er den Muskelaufbau unterstützen kann. Denn noch, so glaubt er, nimmt er zu wenig Eiweiß zu sich. Rund 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt die Diätassistentin, bei älteren Menschen und Sportlern eher noch etwas mehr. Die wichtigsten Eiweißquellen in der Nahrung sind Eier, Milch, Fleisch, Fisch, Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Besonders gut sei es übrigens, wenn man tierische und pflanzliche Eiweiße kombiniere, etwa Haferflocken mit Quark oder Spinat mit Kartoffeln und Ei, rät sie dem Amberger.

Stefan Kirschner hat bei der MZ-Fastenaktion rund sechs Kilogramm abgenommen und will weiter auf Kurs bleiben. Foto: Melanie Lippl

Manche Dinge lässt Stefan Kirschner gleich komplett weg. Seit Aschermittwoch hat er keine Butter mehr gegessen, verrät er – und das, wo sie sonst in der Familie zwei bis drei Stück pro Woche verbraucht hätten. Sie fehlt ihm nicht, ebenso wenig wie die zuvor heißgeliebte Schokolade. Er hat sich eine Tafel dunkle Schokolade besorgt und bricht sich mal ein Stück, maximal eine Reihe ab.

Stefan Kirschner hat in der Fastenzeit rund sechs Kilogramm abgenommen

84 Kilogramm hat die Waage bei Stefan Kirschner zum Abschluss der Aktion angezeigt – und damit rund sechs Kilogramm weniger als noch zu Beginn der Fastenzeit. Hätte er nicht an der Hand operiert werden müssen, wäre es noch mehr gewesen, ist er sich sicher. Sein Ziel: Bis zu seinem Geburtstag in vier Wochen sollen noch ein paar Kilos purzeln.

Teresa Weber hat ihr Ziel bereits erreicht: Sie hat wieder Spaß am Sport und die nötige Motivation dafür. "Meine Trainerin Sabrina hat mir wieder den Elan gegeben", sagt sie und lächelt. "Sie war wie eine gute Fee für mich." Als eine Erkältung sie vergangene Woche ausgeknockt hatte, sei sie richtig genervt gewesen, weil sie keinen Sport machen konnte, schildert Teresa Weber.

Teresa Weber hat in der Fastenzeit Fett verloren und Muskeln aufgebaut

Besonders gut gefallen hat ihr das Training ohne Geräte – auch wenn sie am Anfang eine Woche lang Muskelkater hatte, von dem sie dachte, er würde nie wieder verschwinden. Doch es wurde besser, etwa bei den Bauchmuskelübungen. Dass ihr Gefühl stimmt, beweist auch die Waage von Ernährungsexpertin Antje Hopp: Sie zeigte an, dass Teresa Weber an Muskelmasse dazugewonnen und Fett abgebaut hat.

Teresa Weber ist durch die MZ-Fastenaktion fitter geworden: Ihre Ergebnisse in den Tests haben sich verbessert, und auch die Motivation ist zurück. Foto: Melanie Lippl

Spannend wird es noch einmal bei den Abschlusstests mit Trainerin Sabrina Ullwe: Bei der Y-Balance hat sich Teresa Weber "sehr gesteigert", wie ihr die Sportexpertin bescheinigt. Vermutlich auch wegen der trainierten Kniebeugen und dem einbeinigen Kreuzheben mit einem Gewicht – etwas, das Teresa Weber am Anfang "ganz furchtbar" fand, wie sie verrät.

Die verschiedenen Stützübungen mit einem Arm, mit beiden Armen oder auf den Unterarmen hält die 32-Jährige viel länger durch als noch vor sieben Wochen, teils sogar viermal so lange wie zu Beginn der MZ-Fastenaktion. Und auch das Joggen falle ihr wieder leichter, sagt sie. Ihrem nächsten Ziel, dem Firmenlauf in Augsburg, steht also nichts mehr im Wege.