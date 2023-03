Fastenaktion: So wird man im Zirkeltraining fit

An den acht Stationen des Zirkeltrainings müssen die Teilnehmer unserer Fastenaktion ordentlich schwitzen. Aber auch Konzentration und eine schnelle Reaktion sind gefragt.

Ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung und gesünderem Essen und Trinken - und dadurch mehr Lebensqualität. Das ist das Ziel der drei Teilnehmenden an der Fastenaktion, die die Mindelheimer Zeitung zusammen mit Pro Physio in Mindelheim organisiert. Wir begleiten sie dabei. Heute: das Zirkeltraining.

Vier handtellergroße Punkte, die aussehen wie weiße Fahrradreflektoren, liegen vor Stefan Kirschner am Boden. Immer abwechselnd leuchten zwei davon in unterschiedlichen Farben auf. Piiiiieeeep! Die nächste Runde im Zirkeltraining beginnt, 35 Sekunden volle Kraft voraus!

Auf einen farbig leuchtenden Punkt mit der Hand tippen, aber nicht auf den roten: Das ist die Aufgabe, die Konzentration und Reaktionsfähigkeit fördert - und Kraft, denn die Übung muss der Teilnehmer der MZ-Fastenaktion in der Liegestütz-Position absolvieren. Tap, tap, tap, kommt mal die rechte, mal die linke Hand zum Einsatz, das farbige Licht erlischt und schon leuchtet wieder ein anderer Punkt, der angetippt werden will.

35 Sekunden dauert die Belastungsphase im Zirkeltraining

Nach 35 Sekunden ertönt wieder ein Piepton von der Uhr an der Wand. Die 25 Sekunden Pause, in denen man Zeit hat, kurz durchzuschnaufen und die Station zu wechseln, vergehen wie im Nu.

Acht Übungen hat sich David Münsch, der als Physiotherapeut bei Pro Physio in Mindelheim arbeitet, an diesem Abend ausgedacht. "Der Fokus liegt auf Kraft, Ausdauer und Koordination", erklärt er. Die Stationen sind in jeder Trainingsstunde anders, auch die Zeit der Belastungs- und Pausenphase passen die Trainer den Übungen und dem Können der Teilnehmenden an. Dieses Mal hat Stefan Kirschner die Runde der Fortgeschrittenen erwischt. Aber er schlägt sich wacker.

Nach zwei Wochen MZ-Fastenaktion hat Stefan Kirschner dreieinhalb Kilo verloren

Nach gerade einmal zwei Wochen Training und Ernährungsumstellung hat der Amberger bereits dreieinhalb Kilo verloren. Sein Gesicht ist schmaler geworden, er wirkt wacher und jünger - wozu vielleicht auch das strahlende Lächeln beiträgt. Er trinkt viel mehr als früher und treibt mehrmals die Woche Sport, all das tut ihm sichtlich gut. Das Slingtraining hat ihm bislang am besten gefallen, sagt er. Danach habe er Muskeln gespürt, von denen er bis dato noch nicht mal etwas gewusst habe, erzählt er und lacht.

Eine Übung mit den Schlingen, die von der Decke hängen, gibt es auch in diesem Zirkel. Man beginnt in der Liegestütz-Position, mit dem Unterschied, dass die Beine in den Schlaufen und damit in der Luft hängen. Nun soll man die Knie unter den Bauch ziehen. Das stärkt die Stützkraft und die Rumpfmuskulatur. "Brückenspannung" nennt Physiotherapeut David Münsch das.

Die Kursteilnehmer trainieren die Schulterbrücke

Die wird auch an Station acht trainiert: Auf dem Rücken liegend, die Beine im 90-Grad-Winkel an der Wand, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses ihren Po hochheben. Das ist etwas schwieriger als die klassische Schulterbrücke am Boden, erläutert der Trainer von Pro Physio.

Mithilfe einer Stange werden an Station eins die Beinmuskeln, aber auch Gleichgewicht und Koordination trainiert.

Wer einen Holzstab trotz Gummiband mit seinen Armen an Ort und Stelle halten muss, während er auf einer dicken Weichbodenmatte mit den Beinen hin und her hüpft, tut etwas für seine dynamische Rumpfspannung, und wer wippende Kniebeugen macht und aus dieser Position nach oben hüpft, kräftigt seine Beine und verbessert die Haltespannung.

An einer weiteren Station müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zirkeltrainings ein Gewicht um den Kopf herum kreisen lassen, das fördert die dreidimensionale Beweglichkeit der Schultern. Und dann gehts hüpfend von einem Ausfallschritt, bei dem das linke Bein vorne ist, in einen Ausfallschritt mit dem rechten Bein vorne, während die Arme einen Drei-Kilo-Ball von links nach rechts bewegen. Klingt etwas verwirrend, ist es anfangs auch und schult deshalb nicht nur die Bein- und Armmuskulatur, sondern auch die Koordination und Konzentration.

Nach der ersten Runde durch die acht Stationen gibt's eine Trinkpause von fünf Minuten. Zeit, um eine erste Bilanz zu ziehen. Welche Übung ist wohl am schlimmsten? "Die Hälfte davon", sagt Stefan Kirschner und deutet lachend mit seinem Kopf in Richtung des aufgebauten Zirkels. Drei Runden hat er noch vor sich, bis der erlösende Piepton erklingt. Dann gehen er und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschwitzt, aber auch ein wenig stolz auf sich selbst in die Umkleidekabine.