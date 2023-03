Warum Obst nicht immer eine gute Idee ist und andere Ernährungstipps

Die Teilnehmenden der MZ-Fastenaktion kommen auch in den Genuss einer Ernährungsberatung. Denn mindestens ebenso wichtig wie Sport sind richtiges Essen und Trinken.

Ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung und gesünderem Essen und Trinken – und dadurch mehr Lebensqualität. Das ist das Ziel der drei Teilnehmenden an der Fastenaktion, die die Mindelheimer Zeitung zusammen mit Pro Physio in Mindelheim organisiert. Wir begleiten sie dabei. Heute: die Ernährungsberatung.

Leuchtend orange Paprika, glänzend rote Tomaten, knackig gelber Mais: Wer das Wandbild im Beratungszimmer von Antje Hopp betrachtet, bekommt unweigerlich Lust auf Gemüse. Das ist vermutlich auch das Ziel, denn die Diätassistentin hilft Menschen dabei, ihre Ernährung so umzustellen, dass sie gesünder leben. Auch die drei Teilnehmenden der MZ-Fastenaktion kommen in diesen Genuss: Sie erfahren in mehreren Sitzungen, was sie konkret tun können – oder besser bleiben lassen, denn nicht immer ist das gesund, was man auf den ersten Blick denkt.

In der ersten Stunde geht es in die Analyse: Alter, Größe, Gewicht, Vorerkrankungen sind Thema, aber auch Essensgewohnheiten. Antje Hopps Waage zeigt nicht nur Gewicht, Körperfett und Muskelmasse an, sondern berechnet auch den Grundumsatz. Das ist die Energie, die der Körper in Ruhe verbraucht. Bei Diäten liegen die zu sich genommenen Kalorien meist unter dem Grundumsatz, weshalb es zu Hunger und später zu einem Jo-Jo-Effekt kommt. Um langfristig abzunehmen, sollte man deshalb weniger essen als bisher, aber nicht weniger als den Grundumsatz. Bei Stefan Kirschner wären das 2100 Kalorien. "Das ist nicht wenig", findet Antje Hopp.

Wer viele Muskeln hat, verbrennt auch viel Kalorien

Die Muskelmasse ist bei dem Amberger sehr gut. Das ist prima, denn Muskeln verbrennen Energie. Der Körperfettanteil liegt über dem Idealbereich, das Körperwasser darunter. "Das ist das, was Sie in Angriff nehmen sollten", rät Antje Hopp. Stück für Stück mehr trinken, sich aber dabei nicht zu stressen, ist ihr Tipp. Flüssigkeit sei wichtig zum Abnehmen, damit die Nährstoffe im Blut besser transportiert werden können. "Man sollte die Flasche immer präsent haben", lautet ihr Tipp – den Stefan Kirschner sofort befolgt. "Da trink ich gleich", sagt er und lacht.

Pro Kilogramm Körpergewicht sollte man 30 bis 40 Milliliter trinken – Stefan Kirschner darf also getrost drei Liter am Tag oder mehr trinken. Bislang habe er meist eine Flasche Wasser und ein bis zwei Limo getrunken, verrät er. Doch letztere zählten nicht zu den Getränken, sondern als Zwischenmahlzeit, erklärt Hopp, ebenso wie Kaffee mit Milch. Zur Trinkmenge rechnet die Ernährungsexpertin nur kalorienfreie Getränke wie Wasser, schwarzen Kaffee und ungesüßten Tee. Saftschorlen sind nicht ideal, aber immer noch besser als Limo. Und wem Wasser zu "langweilig" ist, der kann es mit Zitronen- oder Limettenscheiben, Ingwer, Beeren oder Minze aufpeppen.

Antje Hopp empfiehlt, maximal dreimal die Woche Fleisch oder Wurst zu essen, denn gesättigte Fette, die hauptsächlich in tierischen Produkten sind, erhöhen das Organfett, was auf Dauer krankmache. Sie rät dazu, regelmäßig fleisch- und wurstfreie Tage einzulegen. Sonnenblumenöl würde sie mit Rapsöl oder Olivenöl austauschen, die mehr ungesättigte Fettsäuren haben, Butter mit Frischkäse. Vollkornnudeln könne man gut halb, halb mit "normalen" Nudeln mischen. Und statt ordentlich zu salzen, sollte man seine Gerichte lieber mit mehr Gewürzen kochen. Und dabei nicht vergessen: "Essen ist Lebensqualität und sollte auch Spaß machen."

Übrigens: Wer Obst isst, tut sich nicht immer etwas Gutes, vor allem abends. Dann steige der Blutzuckerspiegel, Fett werde eher eingelagert. "Wenn man abends noch was mag, dann nichts mit Kohlehydraten", sagt Hopp, die ungesalzene Nüsse empfiehlt. Und wer doch noch auf eine Mandarine Lust hat, isst sie am besten in Kombination mit Nüssen oder direkt im Anschluss ans Abendessen.

Teilnehmerin Regina Pollak kann zwar derzeit keinen Sport treiben, hat aber ihre Ernährung nach der ersten Stunde bei Antje Hopp umgestellt. "Es geht mir seitdem einfach viel besser", sagt sie. Ihre Darmprobleme hätten sich in Luft aufgelöst, sie fühle sich viel wohler in ihrem Körper. Aufgrund ihres entzündeten Ellenbogens riet Diätassistentin der 70-jährigen Bad Wörishoferin zu einer entzündungshemmenden Ernährung. Dabei verzichtet man so weit wie möglich auf Eier und Fleisch und ernährt sich vegetarisch mit möglichst fettarmen Milchprodukten. Die bunte Vielfalt von Obst und Gemüse sollte ein- bis zweimal wöchentlich mit fettreichem Seefisch wie Lachs ergänzt werden, da dieser entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren enthält.

Das Tellerprinzip hilft bei der gesunden Ernährung

"Ich esse zur Zeit sehr viel Salat", erzählt Regina Pollak begeistert. Die Ernährungsexpertin weist sie jedoch darauf hin, dass sie schon auch Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte. "Am besten, man beachtet das Tellerprinzip", erklärt Hopp: Der halbe Teller solle mit Gemüse gefüllt sein, ein Viertel mit Kohlenhydrat-Beilagen und ein Viertel mit Fisch, Fleisch oder fettarmen Milchprodukten.

Derzeit schreibt Regina Pollak alles auf, was sie zu sich nimmt. Zum zweiten Beratungstermin hat sie eine ganze Liste mit Lebensmitteln mitgebracht, bei denen sie sich unsicher ist, ob ein Verzehr mit der Fastenaktion vereinbar wäre. Vorsichtig fragt sie nach Pilzen, Oliven, Parmesan, Sauerkraut und Dinkelspätzle und erhält zu ihrer großen Freude eine positive Antwort. In Maßen seien die genannten Lebensmittel in Ordnung, auch ein Fleischpflanzerl dürfe sich die Wörishofenerin ab und zu gönnen, sagt Antje Hopp. Ob sie dies mit Rinder- oder Schweinehack zubereite, sei nicht entscheidend. "Es ist beides rotes Fleisch und nicht so gut für die entzündungshemmende Ernährung", gibt die Diätassistentin zu bedenken.

Ernährungsberaterin Antje Hopp mit Regina Pollak, Kandidatin der MZ-Fastenaktion. Foto: Kathrin Elsner

Regina Pollak achtet jetzt viel mehr darauf, was in einem gekauften Lebensmittel drin ist. Da hat Antje Hopp gleich den nächsten Tipp parat. Mit der App "Code Check" könne sie beim Einkaufen den Code eines Lebensmittels scannen und eine Zutatenliste direkt auf dem Handy einsehen. Gerade auch für Menschen mit Laktose- und/oder Glutenunverträglichkeit sei dies ein tolles Hilfsmittel, findet sie. Zum Ende des zweiten Beratungstermins darf Regina Pollak dann auf die Waage steigen und strahlt. 87,7 Kilogramm und damit ein Minus von rund drei Kilo in zwei Wochen sind ein toller Erfolg, ihr Zielgewicht von 83 ist in greifbare Nähe gerückt.

Teresa Weber muss schauen, dass sie auf ihre Kalorien kommt

Während Regina Pollak und Stefan Kirschner derzeit darauf achten, weniger zu essen, muss Teresa Weber schauen, dass sie mehr zu sich nimmt, gerade mittags. Nicht jeden Tag schafft sie es, auf die empfohlenen 1800 Kalorien zu kommen. Eine Breze und zwei Orangen, mehr hat sie an dem Tag noch nicht gegessen, als sie um 17 Uhr zu ihrer zweiten Ernährungsberatungsstunde bei Antje Hopp eintrifft. Die Arbeit sei in diesen Tagen so stressig, sie komme nicht zu einer richtigen Mittagspause, sagt Teresa Weber – und abends sei sie dann hungrig. "Da schreit das Gehirn dann nach Glukose", kommentiert Antje Hopp und lächelt. Gemeinsam überlegen sie, was am Abend noch auf den Tisch kommen könnte, denn hungrig einkaufen sei keine gute Idee, sagt die Diätassistentin. Sie einigen sich auf Vollkornnudeln mit Gemüse und Feta. Eine solche Kombination sei immer gut, und Feta enthalte wie Mozzarella wenig Fett und dafür viel Eiweiß, erläutert Hopp.

Auch für Teresa Weber hat sie einen App-Tipp: Auf "Kitchenstorys" finde man gute Rezepte, die nicht zeitaufwendig sind und damit perfekt nach einem langen Arbeitstag. Und am Ende gibt es sogar noch die Erlaubnis von Antje Hopp für ein Stück Zartbitterschokolade – denn die enthalte wertvolle Nährstoffe wie Magnesium.