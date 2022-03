Derndorfer nahm 26 Kilo ab: Viele Schritte zu mehr Leichtigkeit

Plus Hans Hampp aus Derndorf hat viel Gewicht verloren und ist auch seelischen Ballast losgeworden. Über kuriose Wege zu mehr Bewegung und den Umgang mit „Stinkstiefeln“.

Fastenzeit: Das bedeutet auch, sich von Altlasten zu trennen, einen Neuanfang zu wagen, Körper und Seele zu reinigen. Wie geht man mit Ballast um, wie wird man ihn los? In der Fastenzeit versuchen wir, darauf Antworten zu finden – heute mit Hans Hampp aus Derndorf, der 26 Kilogramm abgenommen hat.