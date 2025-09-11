Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

MZ-Ferienjob: Eine Frühschicht im Seniorenheim in Mussenhausen birgt Überraschungen

Mussenhausen

Auf ins Abenteuer Altenpflege

Der nächste MZ-Ferienjob führt unsere Autorin in eine Frühschicht im Marienheim in Mussenhausen. Dort wird es für sie unerwartet spannend.
Von Sandra Baumberger
    • |
    • |
    • |
    Auch Rasieren gehört zum morgendlichen Pflegeprogramm im Marienheim in Mussenhausen. Während Sandra Rudolf zum Trockenrasierer greift, wartet auf die MZ-Ferienjobberin eine heiklere Aufgabe.
    Auch Rasieren gehört zum morgendlichen Pflegeprogramm im Marienheim in Mussenhausen. Während Sandra Rudolf zum Trockenrasierer greift, wartet auf die MZ-Ferienjobberin eine heiklere Aufgabe. Foto: Sandra Baumberger

    Schnell den roten Kasak übergezogen, den mir Wohnbereichsleiterin Marisa Greven reicht, und schon bin ich bereit für meinen nächsten MZ-Ferienjob: Ich darf in einer Frühschicht im Seniorenheim in Mussenhausen mitarbeiten. Zusammen mit Namenskollegin Sandra Rudolf steht erst einmal das morgendliche Wecken, Waschen und Anziehen der Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Programm – und das wird schon bald unerwartet spannend.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden