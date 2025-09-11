Auf ins Abenteuer Altenpflege

Schnell den roten Kasak übergezogen, den mir Wohnbereichsleiterin Marisa Greven reicht, und schon bin ich bereit für meinen nächsten MZ-Ferienjob: Ich darf in einer Frühschicht im Seniorenheim in Mussenhausen mitarbeiten. Zusammen mit Namenskollegin Sandra Rudolf steht erst einmal das morgendliche Wecken, Waschen und Anziehen der Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Programm – und das wird schon bald unerwartet spannend.

