Ein Tag in der „Gute-Laune-Fabrik“: Unser Autor packt im Skyline Park mit an

Die Sonne strahlt, am Wegesrand blüht es in allen Farben, doch Oliver Bach hat keinen Blick für die Schönheiten im Allgäu Skyline Park oder die 60 Fahrgeschäfte, die es hier gibt. Er muss sich beeilen, um vom Eingang zur Wildwasserbahn zu kommen, denn die Wege in dem Park bei Rammingen sind weiter, als man denkt. In einer Viertelstunde kommen die ersten Besucher, um sich ins feuchtfröhliche Vergnügen zu stürzen, und vorher muss nicht nur das Wasser laufen, sondern auch alles einmal gecheckt sein. An diesem Ferienvormittag hat Oliver nicht allein Dienst an der Wasserbahn. Ich darf ihn begleiten und werde versuchen, eine Hilfe zu sein.

