MZ-Ferienjob: Unterwegs mit dem Gartenbauteam der Unterallgäuer Werkstätten

Mindelheim

Die Rasen(de)-Reporterin

Beim MZ-Ferienjob im Gartenbauteam der Unterallgäuer Werkstätten bekommt die Bezeichnung „rasende Reporterin“ für unsere Kollegin eine ganz neue Bedeutung.
Von Sandra Baumberger
    • |
    • |
    • |
    Der gemütlichste Teil beim MZ-Ferienjob bei den Unterallgäuer Werkstätten war für MZ-Redakteurin Sandra Baumberger mit Sicherheit die gemeinsame Brotzeit. Aber danach kommt gleich der Einsatz auf dem Aufsitz-Mäher.
    Der gemütlichste Teil beim MZ-Ferienjob bei den Unterallgäuer Werkstätten war für MZ-Redakteurin Sandra Baumberger mit Sicherheit die gemeinsame Brotzeit. Aber danach kommt gleich der Einsatz auf dem Aufsitz-Mäher. Foto: Sandra Baumberger

    Wie schwer kann es schon sein, einen Rasen zu mähen? Als mir Tobias Huber, Gruppenhelfer im Gartenbauteam der Unterallgäuer Werkstätten (UAW), die erste Aufgabe meines MZ-Ferienjobs nennt, bin ich erst einmal erleichtert. Rasenmähen kann ich. Wenig später wird mir klar: Die Herausforderung liegt – zumindest für mich – nicht im Mähen, sondern in dem Profi-Rasenmäher, den Nisrine Bennani vor mir abstellt.

