MZ-Interview

vor 51 Min.

Omas Freude hat Peter Wachler am meisten gefreut

Peter Wachler (rechts) wurde bei der CSU-Wahlparty in Bad Wörishofen gefeiert.

Plus Mit 33,9 der Stimmen hat Peter Wachler am Sonntag das Direktmandat für die CSU gewonnen. Ein Gespräch über die ersten Tage als Landtagsabgeordneter.

Von Sandra Baumberger und Johann Stoll Artikel anhören Shape

Herr Wachler, über welche Reaktion nach Ihrem Wahlsieg vom Sonntag haben Sie sich am meisten gefreut?



Peter Wachler: Es gab viele schöne Momente. Am meisten gerührt hat mich meine Oma, Waltraud Trieb, die mit 89 Jahren von Anfang bis Ende mitgefiebert hat und mir gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist.

Gab es auch einen Schockmoment? Als erster Bezirk war Oberneufnach ausgezählt. Und da war die AfD sehr stark.



Wachler: Das war tatsächlich ein Schockmoment für mich. Ich wusste aber, dass man das Ergebnis aus dem Wahllokal nicht überbewerten darf. Die AfD-Stimmen fallen zwischen Wahllokal und Briefwahl auseinander. AfD-Funktionäre hatten ganz gezielt ihren Leuten gesagt: Geht ins Wahllokal, nutzt nicht die Briefwahl. À la Trump hieß es: Eure Wahl wird geklaut. Ich wusste also, dass am Wahltag selbst die Ergebnisse der AfD besser ausfallen als insgesamt. Ich habe mich im Vorfeld sehr intensiv mit der Briefwahl auseinandergesetzt. Das war auch eindeutig in Neugablonz zu erkennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen