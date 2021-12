2021 im Unterallgäu: Ein Coronajahr - aber nicht nur

Plus Das Jahr 2021 geht zu Ende. Zeit, um eine Bilanz zu ziehen. Was hat sich im Unterallgäu getan? Unser Autor blickt zurück auf ein Jahr mit positiven und negativen Seiten.

Jetzt könnten wir bei unserer kleinen Rückschau auf das Jahr natürlich mit Corona anfangen. Das wäre mehr als berechtigt. Nach dem ersten Coronajahr 2020 gab es leider ein zweites Corona-Jahr, und das war ähnlich unschön wie das erste. Aber dazu später. Dieses Jahr 2021 hatte nämlich durchaus auch viele positiven Seiten. An erster Stelle sei die Wiederentdeckung der Mindelburg genannt. Im Sommer gab der Verlag Sachon den Palas nach Jahrzehnten an die Stadt zurück. Das Interesse der Mindelheimer, aber auch der meisten Unterallgäuer an ihrer Burg war enorm.

