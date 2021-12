MZ-Jahresrückblick 2021

17:00 Uhr

Corona hatte das Unterallgäu auch 2021 im Griff

Das Impfzentrum Bad Wörishofen spielt in der Pandemie-Bekämpfung eine wichtige Rolle.

Plus Im Unterallgäu sorgten Äußerungen von Landrat Alex Eder, eine Bombendrohung am Impfzentrum und hohe Corona-Inzidenzen für Schlagzeilen. Ein Rückblick auf ein turbulentes Jahr.

Von Sandra Baumberger

Corona hat den Landkreis auch in diesem Jahr weiter in Atem gehalten. Im November überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals den Wert von 900 und war damit die höchste in ganz Schwaben. Sie blieb aber unter der 1000er-Marke, mit deren Überschreiten der Landkreis zum Hotspot geworden wäre. Die Impfquote dagegen lag im Unterallgäu deutlich unter dem deutschland- und bayernweiten Durchschnitt. Dabei hatte es im Mai noch ganz anders ausgesehen.

