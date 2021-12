MZ-Jahresrückblick 2021

Im Unterallgäu haben die Fußballer trotz Lockdown das Toreschießen nicht verlernt

Tore sind das Salz in der Suppe, heißt es gerne. Dabei gibt es durchaus auch ansehnliche 0:0-Spiele. Schlimm wird es allerdings, wenn plötzlich gar keine Spiele mehr stattfinden können. Waren in den vergangenen Jahren immer wieder Schnee und Kälte ein Grund für einen flächendeckenden Spielausfall, so ist es in diesem Jahr – wie schon 2020 – das nimmermüde Coronavirus, welches den Spielbetrieb lahmlegt. An einen Saisonabbruch wie im Frühjahr 2020 glaubt dennoch kaum einer.

Von Axel Schmidt

Beginnen wir den Jahresrückblick mit etwas Positivem: Noch ist nichts verloren! Zwar zehrt die Corona-Pandemie weiter an den Nerven aller und sorgt mit hohen Inzidenzzahlen und strengen Regeln dafür, dass das Sportleben wieder in der Zwangspause steckt. Aber von einem Hin und Her und dem letztlich unvermeidlichen Abbruch der Spielzeit 2019/21 ist man im Amateurfußball doch noch einigermaßen weit entfernt.

