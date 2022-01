Mindelheimer Firma Grob setzt 2021 mit Erfolg auf neue Technik

Plus Die Grob-Werke investieren im Jahr 2021 kräftig. Eine wichtigere Rolle spielen Elektromobilität und Batterietechnik.

Die Grob-Werke in Mindelheim sind auf einem guten Weg, den Wandel weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität zu meistern. Im Frühjahr vermeldete das Unternehmen, dass es bereits die Hälfte seines Umsatzes am Stammsitz Mindelheim mit Elektromobilität und Batterietechnik macht. Das waren 350 Millionen Euro. Insgesamt machte Grob 1,05 Milliarden Euro Umsatz.