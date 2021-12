Startschuss für Kirchheimer Großprojekt „Adler“

Plus Der Kirchheimer Marktrat hat sich im Oktober einstimmig für den „Adler“-Projektstart ausgesprochen. Der Gasthof soll zum Bürgerzentrum werden. Schon jetzt ist klar: Es wird teurer als zunächst geplant.

Am Vorabend der Bürgerversammlung Mitte Oktober hat der Kirchheimer Marktrat ein Zeichen gesetzt und sich einstimmig für den Projektstart zum Um- und Ausbau des Gasthofs zum Adler zum Bürger- und Kulturzentrum ausgesprochen – und das, obwohl schon klar war, dass man mit einer Kostensteigerung rechnen muss. Diese hat Bürgermeisterin Susanne Fischer in der Sitzung erstmals öffentlich beziffert.