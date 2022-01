Wohnungsbau: Millionenprojekte verändern die Stadt Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen entstehen die teuersten Bauten seit Jahrzehnten. Hunderte neuer Wohnungen werden dafür sorgen, dass die größte Stadt im Unterallgäu weiter wächst.

Es geht um viele Millionen Euro und um hunderte neuer Wohnungen: In Bad Wörishofen haben Bauvorhaben das Jahr 2021 dominiert, wie sie in dieser Größe seit Jahrzehnten nicht gesehen wurden.