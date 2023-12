MZ-Jahresrückblick 2023

Auch 2023 fällt kein endgültiges Urteil im Missbrauchsprozess gegen Ex-Frater

Am ehemaligen Maristeninternat in Mindelheim hat ein Frater Schüler sexuell missbraucht.

Plus Im Januar wurde der ehemalige Frater und Mindelheimer Maristeninternatsleiter verurteilt. Mehrere Seiten legten Berufung ein, doch der Prozess wurde verschoben.

Hat ein ehemaliger Internatsleiter des Maristenkollegs einen 15-jährigen Schüler mehrfach vergewaltigt? Das ist eine Frage, die sich seit vielen Jahren die Prozessbeteiligten im Verfahren gegen einen ehemaligen Frater in Mindelheim stellen - und auf die es auch in diesem Jahr keine endgültige Antwort von Seiten der Justiz geben wird.

Nach insgesamt sieben, teils langen Prozesstagen hatte das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Memmingen den Ex-Frater im Januar 2023 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Zwei Anklagepunkte hatte der 63-Jährige zugegeben: Er habe vor rund 20 Jahren einen damals 17-Jährigen auf der Toilette bedrängt und einen 13-Jährigen mehrmals in sein Bett gelockt und sich an ihm gerieben. Die mehrfache Vergewaltigung eines 15-Jährigen, die ihm die Staatsanwaltschaft ebenfalls vorwarf, bestritt er jedoch.

