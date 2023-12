MZ-Jahresrückblick 2023

Die Mindelburg gibt immer mehr ihrer Geheimnisse preis

Plus Der Palas der Mindelburg hat wieder spannende Geschichten geliefert. Noch sind nicht alle Rätsel gelöst. Real aber ist ein warmer Geldregen für die Burgkapelle.

Es ist zwar glücklicherweise nicht so, dass Kreisheimatpfleger Markus Fischer nachts vor Aufregung kein Auge mehr zutut. Aber gehörig gespannt ist er schon. Immerhin fragt er sich schon seit Längerem, ob die Mindelburg wirklich wie in der Stadtgeschichte festgeschrieben 1160 erbaut wurde – oder nicht doch einige Jahre früher. Einer Antwort ist er einen Schritt nähergekommen.

Dazu wurde auf der Mindelburg erneut gegraben, und zwar im Schlafzimmer der früheren Sachon-Wohnung. Dort war Markus Fischer an der Außenwand nahe dem Fenster schon vor Längerem auf einen Eichenbalken gestoßen, der aufgrund seiner Lage aus der Bauzeit der Burg stammen muss. „Der Balken kann zu keiner Zeit ausgetauscht worden sein“, ist sich Fischer sicher. Aus dem war damals eine Probe entnommen worden, um sein Alter und damit auch das der Burg genauer zu bestimmen. Das Problem: Ein Wasserschaden in der Wohnung hatten den Balken an dieser Stelle stark in Mitleidenschaft gezogen: Das Holz war würfelbrüchig, seine Struktur also teils zerstört. Statt eines stabilen Bohrkerns habe deshalb nur „ein Häufchen Schnupftabak“ entnommen werden können, so Fischer. Entsprechend ungenau war schließlich das Ergebnis: Es datierte den Balken auf einen Zeitraum zwischen 1030 und 1159.

