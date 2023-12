MZ-Jahresrückblick 2023

Die ungewöhnlichsten Polizeimeldungen 2023 im Unterallgäu

Plus Kuriose Diebstähle und Trunkenheit: Die Polizei im Unterallgäu musste im vergangenen Jahr zu einigen seltsamen Fällen ausrücken.

Untergammenried: Rentner stiehlt Teile einer Hecke

Im April hatte es die Polizei Bad Wörishofen mit einem ungewöhnlichen Diebstahl zu tun. Ein 83 Jahre alter Mann soll fünf frisch gesetzte Thujapflanzen aus einem Garten in Untergammenried gestohlen haben. Eine Frau habe den Mann bei der Tat beobachtet und auch dessen Autokennzeichen notiert. Deshalb hatte die Polizei bei den Ermittlungen leichtes Spiel. Was er mit den Pflanzen, die gerne für Hecken verwendet werden, wollte, ist nicht bekannt. (mz)

Kammlach: Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine Menge Ärger haben sich zwei Jugendliche im Mai eingehandelt, die mit einem laut Polizeibericht „seltsam anmutenden Fahrzeug“ zwischen Kammlach und Unterrieden unterwegs waren. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, bei dem es sich um eine selbstfahrende landwirtschaftliche Arbeitsmaschine mit Anhänger handelte, flohen die beiden in Richtung Kammlach. „Auch wenn das Gefährt nur mit 25 km/h unterwegs war, konnten die Beamten das Gefährt aufgrund schlagartiger Richtungswechsel nicht ohne Unterstützung weiterer Streifen anhalten“, heißt es im Polizeibericht. Die Jugendlichen flohen durch schmale Seitengassen in Kammlach, Feldwege und schlussendlich quer über Felder und Äcker. Die Verfolgung verlief über mehr als vier Kilometer. Den Beamten gelang es schließlich, das Gefährt auf der Staatsstraße St2518 zwischen Oberauerbach und Kammlach mit zwei Streifen anzuhalten. Die Polizisten nahmen die beiden Jugendlichen widerstandslos fest und brachten sie zunächst zur Polizei Mindelheim. Dort übergaben sie diese dann an ihre Erziehungsberechtigten. Das Gefährt stellten die Beamten sicher und schleppten es ab. Grund der Fahrt der beiden Jugendlichen war offenbar Brauchtum zur Freinacht. Der zweite Jugendliche hatte seiner Freundin ein „Maiele“ gestellt, welches mit dem Gefährt transportiert worden war. (mz)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

