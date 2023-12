MZ-Jahresrückblick 2023

Geflüchtete waren die größte Herausforderung für das Unterallgäu

Plus Der Zustrom an Geflüchteten setzte den Landkreis in diesem Jahr massiv unter Druck. Landrat Eder hat sich in einem Brandbrief auch an den Kanzler gewandt.

Zu den größten Herausforderungen, vor denen der Landkreis in diesem Jahr stand, zählt mit Sicherheit die Suche nach Unterkünften für wöchentlich bis zu 50 neue Geflüchtete. Ende November lebten mehr als 2200 Geflüchtete im Unterallgäu. Im September war die Not so groß, dass erstmals eine Turnhalle zur Notunterkunft umfunktioniert wurde. Während in Mindelheim im November zwei weitere Unterkünfte entstanden, stießen entsprechende Pläne andernorts auf teils massiven Widerstand.

Schon kurz vor Weihnachten 2022 hatte Landrat Alex Eder Alarm geschlagen und die Bürgerinnen und Bürger darauf vorbereitet, dass Geflüchtete mangels Alternativen wohl bald in Turnhallen untergebracht werden müssen. "Wir laufen voll. Die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Unterallgäu sind ausgeschöpft", hatte er damals gesagt. Im September ist dieser Fall dann eingetreten: Die Turnhalle im Sonderpädagogsichen Förderzentrum(SFZ) in Mindelheim wurde entsprechend eingerichtet, um dort bis zu 130 Menschen aufzunehmen. „Mit größten Anstrengungen ist es uns bisher gelungen, Turnhallen freizuhalten. Doch jetzt können wir leider nicht mehr anders“, machte Landrat Alex Eder damals deutlich. „All unsere Einrichtungen sind voll - auch die 50 Plätze in der Kinderheilstätte Bad Wörishofen sind schon belegt.“

