Gewählte Gewinner: die MZ-Sportstars des Jahres 2023

Seit Sommer lobt die Mindelheimer Zeitung einen Preis für erfolgreiche Sportler aus. Das Besondere: Die MZ-Leser können ihren Favoriten per Online-Abstimmung wählen.

Schneller, höher, weiter – der altbekannte Dreiklang aus dem Bereich des Sports sorgt auch im Unterallgäu immer wieder für neue Spitzenleistungen. Egal, ob auf dem Rad, mit dem Tischtennisschläger oder im Schwimmbecken. Damit solche sportlichen Leistungen zusätzlich gewürdigt werden, lobt die Mindelheimer Zeitung seit Sommer einen monatlichen Preis für Sportler oder auch im Sport engagierte Menschen aus.

Wer den Titel gewinnt und damit „MZ-Sportstar des Monats“ wird, liegt dabei in den Händen der MZ-Leserinnen und -Leser. Diese können im Internet für ihren Favoriten abstimmen.

Das haben sie bislang viermal gemacht – und das sind die Sieger der vergangenen Abstimmungen:

Patrick Stimpfle aus Tussenhausen gewann die Wahl zum MZ-Sportstar des Monats August. Foto: Axel Schmidt

Patrick Stimpfle Er war der erste MZ-Sportstar des Monats. Im August gewann der 43-jährige Inline-Alpine-Rennfahrer aus Tussenhausen die Abstimmung. Kein Wunder, hat der Inline-Sportler doch in diesem Jahr drei EM-Titel und die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Kevin Günther vom TSV Bad Wörishofen wurde MZ-Sportstar des Monats September. Foto: Kathrin Elsner

Kevin Günther Eigentlich ist der 15-jährige Schüler aus Bad Wörishofen ein begeisterter Fußballer. Doch in der Sommerpause wollte er einfach einmal ein bisschen Leichtathletik ausprobieren. Sein Talent fiel beim TSV Bad Wörishofen auf, er wurde für die Allgäuer Meisterschaft nominiert – und gewann prompt zwei Titel. Diesen ließ er dann wenig später zwei schwäbische Meisterschaften folgen, unter anderem im Hochsprung, wo er mit seiner Siegerhöhe von 1,56 Metern zudem den fast 20 Jahre alten Vereinsrekord knackte.

Sarah Fichtl vom TTSC Warmisried gewann die Wahl zum MZ-Sportstar des Monats Oktober. Foto: Benedikt Dahlmann

Sarah Fichtl Seit zwei Jahren trainiert die zehnjährige Sarah Fichtl aus Saulengrain beim TTSC Warmisried Tischtennis. Das Spiel mit dem kleinen Schläger und dem leichten Ball scheint ihr bestens zu liegen, denn mittlerweile zählt sie zu den besten Nachwuchsspielerinnen Bayerns. Beim Top-14-Turnier in Thannhausen landete sie auf dem achten Platz. Im November folgte der zwölfte Platz beim Verbandsbereichsturnier in Südbayern.

Christoph Bischlager wurde zum MZ-Sportstar des Monats November gewählt. Foto: Christoph Bischlager

Christoph Bischlager Seit Jahren ist der Warmisrieder, der mittlerweile in München lebt, ein Garant für Titel: Als Gehörlosen-Sportler hat Bischlager stolze 159 deutsche Meistertitel und den WM-Titel 2008 im Zehnkampf gewonnen. In diesem Jahr kamen im November zwei besondere Titel dazu: Bischlager nahm bei den offenen japanischen Meisterschaften in Tokio teil – und holte sich im Kugelstoßen und Diskuswerfen jeweils die Goldmedaille. Somit kann sich Bischlager auch zweifacher japanischer Meister nennen. Im kommenden Jahr will er an der Gehörlosen-WM in Taiwan teilnehmen.





Übrigens: Für die Wahl zum MZ-Sportstar können Sie, liebe Leser und Leserinnen, jederzeit wieder Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de mit dem Betreff „Sportstar“. Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Selbstverständlich können Sie sich auch selbst nominieren.

Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.