MZ-Jahresrückblick 2023

vor 50 Min.

Wenn das Herz der Blasmusik in Dirlewang schlägt

Plus Die Vorbereitungen zum Bezirksmusikfest in Dirlewang waren schwierig, doch das Festwochenende wurde ein voller Erfolg.

Von Sabine Adelwarth Artikel anhören Shape

Der Aufbau des 14 Bund großen Festzeltes und der beiden Nebenzelte zum Bezirksmusikfest in Dirlewang war kein leichtes Spiel – das Wetter machte den Aufbau zur Matschpartie. Dauerregen und Kälte brachten die ehrenamtlichen Helfer fast an ihre Grenzen. Schwere Geräte mussten den schlammigen Oberboden abtragen und so für einen festen Untergrund sorgen. Nur so hatte man überhaupt die Möglichkeit, ins Zelt zu kommen, ohne im nassen Matsch zu versinken. Gummistiefel gehörten zur Grundausstattung aller Helferinnen und Helfer. Doch pünktlich zum Start des Festwochenendes blieb das Wetter trocken und sogar die Sonne blinzelte hervor. Die Meisterleistung war vollbracht und das Zelt mit aufwendiger Deko im Inneren und einem großen Außenbereich mit Jahrmarktcharakter pünktlich fertig. Über 400 Helfer standen dem Musikverein an den fünf Tagen zur Seite und leisteten über 10.000 Arbeitsstunden.

Rund 1800 Musikanten streckten beim Gemeinschaftschor in Dirlewang ihre Instrumente in den Himmel. Foto: Sabine Adelwarth

Beim feierlichen Bieranstich strömten die Besucher ins Zelt und zur Unterhaltung spielten die Flossachtaler Musikanten auf, die dann zu späterer Stunde von BlechXpress abgelöst wurden. Am Vatertag war beim Auftritt des Bezirksoldieblasorchesters (BOBO) volles Haus und beim ersten Juka-Cup im Bezirk demonstrierten die vier teilnehmenden Jugendkapellen aus der Region ihr Können vor einer dreiköpfigen Fachjury. Den ersten Platz belegte die Jugendkapelle „Auftakt“ mit ihrer Dirigentin Julia Gleich, die aus unterschiedlichen Ortschaften der VG Pfaffenhausen, Nassenbeuren, Westernach und Kammlach zusammengewürfelt sind. Nach einem prächtigen Sternmarsch formierten sich die Blaskapellen aus Apfeltrach, Mindelheim, Eutenhausen-Mussenhausen, Baisweil, Stetten und Unteregg-Oberegg zu einem gewaltigen Klangkörper am Dirlewanger Marktplatz. Dicht gedrängt standen die Zuhörer am Straßenrand und ließen sich vom imposanten Anblick mitreißen und genossen den Ohrenschmaus. Danach ging es zurück ins Festzelt, wo „Die Innsbrucker Böhmische“ den Blasmusikhöhepunkt des Abends setzte. Der Musikverein Schlingen und die Partyband "Muckasäck" spielten freitags zur Unterhaltung.

