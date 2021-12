MZ-Serie "Mein Jahr"

vor 48 Min.

Ein besonderes Jahr in Singapur

Plus Milena Hölzle aus Stockheim lebt in Singapur und war dort auch schon als feministisches Sushi unterwegs. Zum Jahreswechsel kommt Besuch aus der Heimat.

Von Maria Schmid

Ein ereignisreiches, interessantes und besonderes Jahr geht für Milena Hölzle aus Stockheim zu Ende. Seit September 2020 lebt sie in Singapur. Sie besucht dort das College vom UWC South East Asia. Sie machte bereits mit siebzehn Jahren am Marien-Gymnasium in Kaufbeuren das Abitur. Der Bewerbung beim UWC (Unided World Colleges) stand nichts im Wege.

