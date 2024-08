„In Mindelheim fehlen ein Club, Kneipen und besondere Gastronomie“

MZ: Herr Putz, als Betreiber der Initiative RemmideMNi beschäftigen Sie sich damit, was in Mindelheim los ist. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsveranstaltung?

MARKUS PUTZ: Auf jeden Fall das Mondlicht-Open-Air. Das war wieder Wahnsinn! Ich finde es super, dass die Stadt das nach wie vor durchzieht, auch wenn alles immer komplizierter und teurer wird. Das ist einfach ein Aushängeschild, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Auf der anderen Seite mag ich auch solche Sachen wie das Inselfestival der Kulturfabrik, da geht es um die Förderung von jungen Bands und Angebote für Jüngere. Ich glaube, das sind so die beiden Pole.

