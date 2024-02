Kevin Günther ist der MZ-Sportstar des Jahres

Die MZ-Leser haben gewählt: Der 16-jährige Kevin Günther ist MZ-Sportstar des Jahres. Das Multitalent hat für dieses Jahr große Ziele.

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus dem Unterallgäu standen zur Wahl: Die MZ-Leser haben nun per Online-Abstimmung entschieden, wer den Titel "MZ-Sportstar des Jahres" erhält.

Insgesamt wurden knapp 900 Stimmen gezählt, knapp die Hälfte davon entfielen auf den Sieger: Kevin Günther aus Bad Wörishofen hat sich nach dem Monats-Titel im vergangenen September nun auch den Jahrestitel geholt. Auf Rang zwei folgte Gehörlosensportler Christoph Bischlager, Dritte wurde Tischtennisspielerin Lisa Vögele.

Vereinskameraden und Mitschüler stimmten für ihn

"Mit dem Heimatverein FC Bad Wörishofen, der JFG Wertachtal, dem TSV Bad Wörishofen und seiner Schule, dem Joseph-Bernhardt-Gymnasium, hatte er eine breite Basis an Freunden, die für ihn gestimmt haben", sagt Vater Boris Günther. Er ist stolz auf seinen Sohn, denn der 16-jährige Gymnasiast ist ein sportliches Multitalent. In der B-Jugend der JFG Wertachtal ist er für das Toreschießen zuständig.

Der 16-jährige Kevin Günther aus Bad Wörishofen wurde von den MZ-Lesern zum Sportstar des Jahres gewählt. Foto: Axel Schmidt

Außerdem hat er seit dem vergangenen Sommer auch mit der Leichtathletik begonnen - und wie: Als Newcomer beim TSV Bad Wörishofen ist er auf Anhieb zweifacher Allgäuer und zweifacher schwäbischer Meister geworden. Im Hochsprung hat er dabei sogar den Bad Wörishofer Vereinsrekord eingestellt.

In der Leichtathletik hat Günther große Ziele

Für das neue Sportjahr hat Günther konkrete Ziele: "Im Weitsprung will ich die sechs Meter knacken, im Hochsprung die 1,60-Meter-Marke", sagt er selbstbewusst. Unrealistisch sei das nicht, meint sein Leichtathletiktrainer Bernd Schindele vom TSV Bad Wörishofen. "Als Fußballer hat er die nötige Kraft und Schnelligkeit. Bei ihm müssen wir nur an der Technik feilen", sagt Schindele. "Wenn wir das hinkriegen, dann wird's was."

Dadurch, dass Günther nun in einen neuen Jahrgang eingruppiert wird, sind die nächsten Titel allerdings eher außer Reichweite. Als jüngerer Jahrgang geht es für ihn darum, sich weiterzuentwickeln. Ab April geht es dann wieder ins Freie zum Training. Man darf gespannt sein, was der 16-Jährige in diesem Sportjahr erreicht. Der Leichtathletik wird er jedenfalls treu bleiben.